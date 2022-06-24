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抓長官衣領吼嗆「碰我是怎樣」 陸軍二兵下場曝光
宜蘭一名19歲翁姓二兵去年9月入伍，滿3周當天在營區集合場與林姓班長發生口角，因不滿上前制止的張姓連長碰觸其鎖骨，竟情緒激動抓住張的衣領，大吼「你碰我是怎樣，你把手放開」，遭宜蘭憲兵隊送辦。宜蘭地方法院審結，依陸海空軍刑法判處翁男6個月有期徒刑，可上訴。
翁姓男子去年9月28日入伍服役，在金六結營區的陸軍第153旅步4營步3連擔任二兵。翁男10月18日早上7點40分在營區集合場，因細故與林姓班長發生口角，其直屬長官、張姓連長上前制止時，以左手碰觸他的鎖骨，要來拉開雙方距離。
結果，翁男情緒激動，徒手抓住張姓連長衣領，還對他吼叫「你碰我是怎樣，你把手放開」，事後經宜蘭憲兵隊移送宜蘭地檢署，檢方依違反陸海空軍刑法提起公訴。
判決書指出，翁男坦承犯行，且與張姓連長、林姓班長所述情節大致相符，其所為犯了陸海空軍刑法第49條第1項對長官施強暴罪。
法官指出，案發當時是張姓連長先出手碰觸，翁男因一時情緒激動而動手，其強暴手段並非強烈，也未造成受傷。翁男事後悔悟，當庭向長官鞠躬道歉。依一般社會客觀評價翁男所為，科以法定最輕本刑1年，猶屬情輕法重，依法酌量減輕其刑。
法官審酌翁姓二兵僅因細故即對長官施暴，危害軍紀，減損部隊長官的領導威信，在考量他當時19歲，年輕識淺且思慮欠周，犯後坦承犯行、取得諒解，又其強暴手段尚非劇烈，兼衡家庭背景，處以6個月有期徒刑，全案可上訴。
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