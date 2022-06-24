快訊

首例猴痘侵台...有哪些症狀、會人傳人嗎？11大QA一次看

曾恫嚇少年…法官周靜妮又遭揭曠職42日2小時 荒唐理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抓長官衣領吼嗆「碰我是怎樣」 陸軍二兵下場曝光

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭一名19歲翁姓二兵去年9月入伍，滿3周當天在營區集合場與林姓班長發生口角，因不滿上前制止的張姓連長碰觸其鎖骨，竟情緒激動抓住張的衣領，大吼「你碰我是怎樣，你把手放開」，遭宜蘭憲兵隊送辦。宜蘭地方法院審結，依陸海空軍刑法判處翁男6個月有期徒刑，可上訴。

翁姓男子去年9月28日入伍服役，在金六結營區的陸軍第153旅步4營步3連擔任二兵。翁男10月18日早上7點40分在營區集合場，因細故與林姓班長發生口角，其直屬長官、張姓連長上前制止時，以左手碰觸他的鎖骨，要來拉開雙方距離。

結果，翁男情緒激動，徒手抓住張姓連長衣領，還對他吼叫「你碰我是怎樣，你把手放開」，事後經宜蘭憲兵隊移送宜蘭地檢署，檢方依違反陸海空軍刑法提起公訴。

判決書指出，翁男坦承犯行，且與張姓連長、林姓班長所述情節大致相符，其所為犯了陸海空軍刑法第49條第1項對長官施強暴罪。

法官指出，案發當時是張姓連長先出手碰觸，翁男因一時情緒激動而動手，其強暴手段並非強烈，也未造成受傷。翁男事後悔悟，當庭向長官鞠躬道歉。依一般社會客觀評價翁男所為，科以法定最輕本刑1年，猶屬情輕法重，依法酌量減輕其刑。

法官審酌翁姓二兵僅因細故即對長官施暴，危害軍紀，減損部隊長官的領導威信，在考量他當時19歲，年輕識淺且思慮欠周，犯後坦承犯行、取得諒解，又其強暴手段尚非劇烈，兼衡家庭背景，處以6個月有期徒刑，全案可上訴。

宜蘭一名翁姓二兵去年9月入伍不到1個月，因抓長官衣領還吼叫「你碰我是怎樣，你把手放開」，遭判6個月有期徒刑。本報系資料照
宜蘭一名翁姓二兵去年9月入伍不到1個月，因抓長官衣領還吼叫「你碰我是怎樣，你把手放開」，遭判6個月有期徒刑。本報系資料照

宜蘭 空軍 憲兵

延伸閱讀

宜蘭增783例確診、3死 7月1日起開放洽借校園室內場地

民眾黨「全台大眾走」首發宜蘭 陳琬惠參選縣長：起步不晚

海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 零件飛出砸穿民宅鐵門

要求接觸確診者學員回家 陸軍步訓部稱誤解

相關新聞

徐國堯衍生「警、消2大過免職」爭議 憲法法庭判合憲

高雄市前消防員徐國堯3個月內被連記42支申誡後免職，徐國堯聲請釋憲，憲法法庭今做出2022年憲判字第10號判決，判警察人...

消防員偷拍性交片、偷錢遭免職 大法官判合憲

基隆林姓消防員犯竊案，年終考績丁等，他提行政訴訟，審理的台北高等行政法院認為公務人員考績法、行政程序法相關規定牴觸憲法第...

不法吸金7億餘元…政治老鼠會「台灣民政府」判刑 最重19年

民間組織「台灣民政府」自稱台灣是美國領土，對外招募成員並發售自製身分證、車牌及護照，不法吸金7億餘元，如同「政治老鼠會」...

「公示送達」個資全都露 男怒告竹市府獲判國賠

曾姓男子因戶籍地與居住地不同處，未收到新竹市政府社會處寄送的處分書，市府在官網放上處分書「公示送達」，但姓名、地址等個資...

衛福部告反萊豬醫生蘇偉碩 檢以難認定惡意處分不起訴

反萊豬醫師蘇偉碩在近2年前，政府開放萊克多巴胺美豬來台，提出反萊豬言論，遭衛福部控告他違反食品安全衛生法，案經高雄地檢署...

抓長官衣領吼嗆「碰我是怎樣」 陸軍二兵下場曝光

宜蘭一名19歲翁姓二兵去年9月入伍，滿3周當天在營區集合場與林姓班長發生口角，因不滿上前制止的張姓連長碰觸其鎖骨，竟情緒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。