抓長官衣領吼嗆「碰我是怎樣」 陸軍二兵下場曝光

宜蘭一名19歲翁姓二兵去年9月入伍，滿3周當天在營區集合場與林姓班長發生口角，因不滿上前制止的張姓連長碰觸其鎖骨，竟情緒激動抓住張的衣領，大吼「你碰我是怎樣，你把手放開」，遭宜蘭憲兵隊送辦。宜蘭地方法院審結，依陸海空軍刑法判處翁男6個月有期徒刑，可上訴。

翁姓男子去年9月28日入伍服役，在金六結營區的陸軍第153旅步4營步3連擔任二兵。翁男10月18日早上7點40分在營區集合場，因細故與林姓班長發生口角，其直屬長官、張姓連長上前制止時，以左手碰觸他的鎖骨，要來拉開雙方距離。

結果，翁男情緒激動，徒手抓住張姓連長衣領，還對他吼叫「你碰我是怎樣，你把手放開」，事後經宜蘭憲兵隊移送宜蘭地檢署，檢方依違反陸海空軍刑法提起公訴。

判決書指出，翁男坦承犯行，且與張姓連長、林姓班長所述情節大致相符，其所為犯了陸海空軍刑法第49條第1項對長官施強暴罪。

法官指出，案發當時是張姓連長先出手碰觸，翁男因一時情緒激動而動手，其強暴手段並非強烈，也未造成受傷。翁男事後悔悟，當庭向長官鞠躬道歉。依一般社會客觀評價翁男所為，科以法定最輕本刑1年，猶屬情輕法重，依法酌量減輕其刑。