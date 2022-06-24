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台灣民政府秘書長妻重判19年 判決理由出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

民間組織「台灣民政府」宣稱台灣是美國領土，2016年就會被美國接管，但只要加入他們，購買他們發行的身分證、車牌和護照，接管後就能轉換身分變美國公民，違法吸金7億餘元，宛若「政治老鼠會」；雖然主嫌林志昇2019年在家中跌倒意外身亡，全案仍有林妻及4名幹部列被告，桃園地院歷經4年時間審理，今下午宣判。

桃園地院判決主文指出，林妻林梓安涉犯詐欺、加重詐欺和洗錢共299罪，應執行有期徒刑19年，併科罰金200萬元，得易服勞役，另追徵不法所得7369萬餘元。組織總部地主游象敬涉犯2次洗錢罪，應執行2年徒刑，併科罰金35萬元。組織財務大臣葉碧蓮、許義明也因洗錢罪被分判2年6月和10月徒刑，併科罰金40萬元和10萬元。總理大臣蔡財源則獲無罪。

據了解，台灣民政府成立於2008年，主張台灣是日本領土，二戰之後割讓給美國，是美國的一部分，堅信美國總有一天會接管台灣。

林志昇明知台灣民政府並無獲得美國軍政府授權或美國官方支持，但對外謊稱美國軍政府將接管台灣，且接管後將交由台灣民政府管理，只要加入他們，購買他們發行的身分證、車牌及護照，就能自由進出美國，如另付上完訓練課程，日後就是州長、知事等管理幹部。

林志昇宣稱美國接管時間在2016年總統大選之前，但當年大選順利舉行，總統蔡英文也順利就任，不少成員大夢初醒，串聯提告詐欺，桃園地檢署深入追查後，依詐欺等罪起訴林志昇夫婦及游象敬等人；林2018年被檢方起訴，2019年在蘆竹住處跌倒意外身亡，全案被告剩妻子林梓安、財務大臣葉碧蓮和許義明、財務大臣蔡財源和總部地主游象敬。

審理時，林梓安否認犯行，但法院調查游、葉、許3人向成員收取的證件費及課程費全都用於支付她名下房產貸款及債務，因此認定其涉犯詐欺和洗錢罪，而游、葉、許3人都是成年人，社會經驗豐富，應知錢財被拿去做不當利用，所以也是洗錢共犯。

法院認為，林梓安利用被害人對台灣地位的認同感，以話術包裝不法行為，嚴重危害社會治安，犯後又矢口否認，態度非佳，再考量其詐得金額甚鉅，且至今未能全數償還，因此酌量其刑。

雖然主嫌林志昇2019年在家中跌倒意外身亡，全案仍有林妻及4名幹部列被告，桃園地院歷經4年時間審理，今下午宣判。記者陳俊智／攝影
雖然主嫌林志昇2019年在家中跌倒意外身亡，全案仍有林妻及4名幹部列被告，桃園地院歷經4年時間審理，今下午宣判。記者陳俊智／攝影

詐欺 洗錢 林志昇 台灣民政府

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