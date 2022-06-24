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中山警教唆黑幫擄人討債 還要對方照劇本滅證被訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

台北市中山分局勤務指揮中心警員王嘉湶因借款100萬餘元給丁男討不回，今年1月教唆具四海幫背景的男子李孟翰偕同5名小弟擄走丁男，將他囚禁3天暴力討債，直到丁男親友報警，王嘉湶擔心東窗事發，不僅要丁男噤聲，還編劇本並以警員身分脅迫他人替他偽證，新北地檢署今依妨害自由、教唆偽證等罪起訴。

檢警調查，王嘉湶2020年借款100萬餘元給丁男，加計利息後變成185萬元。王員多次向丁男催討要不回，竟在今年1月找來李孟翰協助催討債務，並與李約好事成之後，只需將100萬元還給他，剩的利息全給李男。

李找來五名小弟，還向李男稱「丁這個人很皮，如果被嚇到，以後就找不到了」，李男便指示小弟設局約出丁男，將他擄上車，載到新北市八里區一處偏僻工廠囚禁並痛毆討債，迫使丁男打電話籌錢，3天後丁男家屬到台北市大同分局報案失蹤，王嘉湶唯恐事跡敗露，要小弟將丁男載到中山分局找他，要丁男噤聲，不得供出被囚禁討債的事情。

王嘉湶因知悉大同分局已著手調查丁男被擄走的事情，又聯絡李孟翰，要他與小弟刪除所有通話紀錄，並配合「劇本」，供稱其債權早已轉讓，又請李孟翰哥哥找來具竹聯幫背景的劉正祥，要他協助製作假的債權轉讓同意書，假裝債權已轉給劉男，劉男迫於王嘉湶是轄區員警不敢得罪，只得答應。

家屬報案時提到丁男與王嘉湶有債務糾紛，但丁男卻致電家屬報平安，並稱不需警方介入處理，由於案情啟人疑竇，檢方找來廉政署與檢察事務官協助，今年3月2日拘提王嘉湶帶回了解。

因小弟未刪除通話紀錄，還把手機藏起，在偵訊時拿出指認王涉案，王嘉湶對於所犯罪行均坦承，並積極與丁男達成和解，獲得對方原諒。檢方考量王嘉湶犯後悔悟、盡力彌補過錯，且丁男欠債已久是事實，王嘉湶多次催債無果才會鋌而走險，依妨害自由、教唆偽證等罪起訴，並請法院量處適當刑度。

中山分局勤務指揮中心警員王嘉湶因涉及暴力討債、偽證，被新北地檢署依妨害自由、教唆偽證等罪起訴。圖／報系資料照
中山分局勤務指揮中心警員王嘉湶因涉及暴力討債、偽證，被新北地檢署依妨害自由、教唆偽證等罪起訴。圖／報系資料照

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