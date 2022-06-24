曾恫嚇少年…法官周靜妮又遭揭曠職42日2小時 荒唐理由曝光

苗栗地方法院法官周靜妮近年曠職353小時，恫嚇少年「去少觀所被捅屁眼」，法官評鑑委員會1月認為她侵害人格尊嚴、憲法基本權利，報由司法院移送職務法庭，建議免除法官職務、不得再任用為公務員。周女又被揭因「想睡覺」而不開庭等荒唐事，法評會今再報由司法院移送職務法庭，同樣建議免除法官職務，不得再任用公務員。

司法院人事審議委員會今年3月8日也針對周靜妮受理羈押案的違失，認為應懲戒，由司法院逕送監察院審查。

周靜妮2009年由嘉義地檢署檢察官轉任苗栗地院法官，初辦刑事庭業務，因辦案風格與品質屢遭非議，被「換庭」改為民事庭法官，但辦案品質仍欠佳，又改任少年法庭法官。周女因逾期收容一名少年13天，前年度法官職務評定結果「未達良好」，遭書面警告。不過，此前與她有關的最大風波，是2012年1月間在宿舍「燒炭」。

本次周靜妮又被法評會建議免除法官職務，原因是她自2021年3月16日起至今年2月15日止，曠職42日2小時。去年11月23日周女值班，書記官通知她要即時訊問檢察官前一天聲押的4名人犯，她先是告知早上11點開庭並需要4名義務辯護律師，之後卻說「想睡覺」「沒辦法很清醒的爬起來」，還以「帶媽媽去打營養針」等理由改時間。

周女把訊問時間延到下午1點半，導致原本已閱完卷的律師因「衝庭」取消委任，法院再找另一批義務辯護律師到庭，她卻再延至下午2點，除影響法警勤務調度，也增加義務辯護律師負擔。

而一名少年保護官去年12月10日要對少年採尿，而當天周靜妮因違失要到法評會說明，她卻沒請公假，導致職務沒有代理人，礙於法官法定原則，少年保護官無法採尿，造成案件延滯。

法評會統計，周靜妮手上多起案件長期沒動作，當事人、訴訟關係人頻頻致電催辦，去年11、12月間有14件當事人電詢案件進度，她去年12月28日家事未結案件達207件，其中最嚴重的是保護令案件有55件未即時處理。