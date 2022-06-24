轉傳私密照影射女主角是高嘉瑜 航警、工程師下場出爐

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞涉嫌施暴、拍私密照，當時LINE群組還瘋傳一組不雅照，轉傳網友留言指女主角是「110年社會新聞頭版」人物，遭影射的高嘉瑜澄清非本人後報案、檢方偵結起訴。新竹地院審理後依散布猥褻罪，分別判轉傳影像的航警局保大單姓男警員拘役40天、詹姓工程師2個月有期徒刑，可易科罰金。

高嘉瑜當時表示，自己看過這組不雅照也嚇了一跳，影像裡的女生臉型、頭髮等特徵確實跟她相似，但絕對不是她本人，自己不喜歡戴假睫毛、紅色手鍊款式也不同，雖非影像當事人，但相信絕沒有女生想讓私密照片被轉傳，當時即立刻向警方提告。

檢警調查，家住新竹市的航警局保大單姓男警員今年2月12日早上10點多，從通訊軟體LINE不詳群組收到不明女子性交、裸露下體4張猥褻照片，基於散布猥褻影像犯意，立刻用手機轉傳到某慢壘LINE群組，並寫下「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版」等文字，供群組內34人觀覽。

1名擔任工程師詹姓男子在該慢壘LINE群組內收到影像後，明知猥褻影像並非高嘉瑜，又基於散布猥褻影像及加重誹謗犯意，當晚7時多在竹縣住處用手機轉傳照片、同樣附上「猜猜這是誰，110社會新聞的頭版」文字，傳送至多達499人的俱樂部LINE群組，十多分鐘後又再傳送「高嘉瑜吧！我也不知道真假」等文字。

單姓航警到案後自白全部犯罪事實，詹姓男子則坦承有轉傳猥褻影像，不過矢口否認妨害名譽犯行，還辯稱自己不認識高嘉瑜，沒有要妨害她名譽的意思。新竹地檢署依相關事證與偵查內容偵結後，依散布猥褻物品、加重誹謗罪嫌起訴單與詹2人。

新竹地方法院法官審理認為，單姓與詹姓男網友都是智識成熟成年人，明知網路有快速傳播特性，對他人及社會負面影響深遠，竟分別在34人、499人的LINE群組散布猥褻影像照片，詹男甚至指名道姓推稱女主角是「高嘉瑜」等不實內容，足以貶損高的名譽，迄今也未獲得高嘉瑜的諒解。

但考量單男與詹男都沒有前科判刑紀錄，坦認犯罪態度尚可，審酌從事警職的單姓男子月薪4到5萬元，在偵審程序已受到不利行政處分，還要扶養就學中子女與母親，依觸犯散布猥褻影像罪，處拘役40天，可易科罰金。