影／女子當街被擄走 花蓮休假警目擊通報半小時救出人

花蓮地標美崙山公園米老鼠前，今天一名婦人光天化日遭3名男子強拉上車，休假中的李姓員警目擊機警通報，警方火速攔截，半小時內在市區某工地救出林姓被害人。初步調查林女和鄭姓丈夫正在談離婚，其夫教唆人將她擄走談判，詢後依妨害自由、傷害罪嫌將鄭男等4嫌移送法辦。

受害的40歲林姓婦人今天上午8時30分騎機車經過美崙山公園米老鼠前路口，遭3名男子駕車尾隨，光天化日下攔停，強拉上一輛黑色轎車後揚長而去。

當時花蓮縣警局勤務指揮中心李姓執勤員休假到美崙山公園運動結束，正要返家時目擊經過，立即通報勤指中心。

花蓮警分局偵查隊副隊長朱茂昇說，警方獲報後調閱監視器及車牌辨識系統，迅速掌握犯嫌車行方向，調派警力啟動攔查圍捕，已掌握車輛位置。此時，同時獲報在花蓮市民德2街一處新建工地，有男女疑似吵架，員警趕到場，該名女子哭著跑向警方求救，正是被強制帶走的林姓婦人。

在場工人表示，當時這名女子突然衝進工地求救，大喊「幫我報警」，看起來很害怕、情緒很激動。他們怕男子動手傷人，先在旁擋著安撫，並協助報警。涉嫌押人的20歲黃姓、18歲劉姓及21歲向姓男子知道法網難逃，隨後到花蓮警分局投案。

警方初步調查，在場的44歲鄭姓男子與林姓婦人是夫妻，正在談離婚，因財產分配問題，林女不欲調解，來到花蓮。鄭男追妻來到花蓮，涉嫌教唆黃、劉、向3嫌，將林女強制帶往投宿處要談判，林女被帶到民德2街時，趁隙逃到一旁新建工地，幸好有休假員警和工人機警通報，讓警方即時保護林姓婦人避免再受危害。警詢後，將鄭姓等4名嫌犯依妨害自由、傷害罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。