憲法77條沒「懲戒一元化」 憲法法庭：免職是行政權核心

基隆林姓消防員犯竊案，年終考績丁等，他提行政訴訟，審理的台北高等行政法院認為公務人員考績法、行政程序法相關規定牴觸憲法第77條「司法院掌理公務員之懲戒」規定，聲請大法官解釋。憲法法庭做出今年度憲判字第9號判決，指歷來司法院解釋都承認行政懲處與司法懲戒雙軌併行，判公務人員考績法合憲。

林姓消防隊員因偷學長4千元，遭判6月得易科罰金之刑定讞，而他先前因偷錄和女網友的性交影片再張貼上網，原本被判刑3月、緩刑3年，緩刑因竊案而遭撤銷。基隆市消防局將林2015年的年終考績打丁等，報市府核定免職，林向公務人員保障暨培訓委員會提復審遭駁，提行政訴訟。台北高等行政法院認為公務人員考績法、行政程序法相關規定有架空憲法第77條之虞，在法治國原則下，懲戒應一元化，聲請大法官解釋。

憲法法庭認為，公務員的任命是人事權的起點，免職為終點，兩者都是人事權的核心，基於行政一體、責任政治原則，機關長官對下屬應有一定的指揮監督權限，如果用人機關對績效不佳或違法失職的公務員無從汰除，將影響行政效能，甚至影響行政目的。相較任用權，免職權更能發揮指揮監督實效。

憲法法庭指出，主管、長官通常最知道公務員的工作表現，法院對行政業務的推行未必如機關熟悉，法院的主要功能是事後救濟，因此由行政部門做第一次的判斷，最合適。此外，立法機關可以制定法律規定免職事由、應遵循的正當法律程序，並讓被免職的公務員得依法請求司法救濟，但此立法限制不得完全剝奪行政機關的免職權，否則將侵犯行政權核心領域，破壞責任政治，導致權力失衡。

對於憲法第77條是否有「懲戒一元化」的意旨？憲法法庭認為早在制憲前，公務員懲戒法就明定免職是懲戒之一，憲法第77條規定司法院掌理公務員之懲戒，是為避免監察院在彈劾案扮演球員兼裁判雙重角色，與制憲當時即已存在、併行的行政懲處制度無關。