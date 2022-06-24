衛福部告反萊豬醫生蘇偉碩 檢以難認定惡意處分不起訴

反萊豬醫師蘇偉碩在近2年前，政府開放萊克多巴胺美豬來台，提出反萊豬言論，遭衛福部控告他違反食品安全衛生法，案經高雄地檢署偵結，檢方認為，蘇以醫師身分發表言論，提醒大眾注意違害人體健康，難認定全然惡意，處分不起訴。

蘇偉碩說，他2天前接到地檢署寄來的不起訴處分書，回顧涉訟這一遭，他形容「衛福部先把碗打破了，地檢署再把碗黏起來，但寒蟬效應已經產生，網路霸凌也還在發生」，平常心看待這結果，原本還想「能起訴更好」，屆時透過公開審理程序，大家一起攤開證據讓外界公評。

蘇偉碩說，衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅被檢方打了一記大耳光，他預計下周一開記者會，希望陳、吳兩人要給社會一個交代。

衛福部在2020年控告蘇偉碩，指蘇在2020年10月間，透過網路社群、媒體及立法院公聽會，散播「不實言論」，稱蘇偉碩提到餵食萊克多巴胺，增加豬的攻擊性，人體食用含萊克多巴胺殘留豬肉，影響精神健康風險，會影響腦部及胎兒發育，並說只要讓萊克多巴胺的肉品進到國家，國家生態系裡面，就有萊克多巴胺，「連空氣中都會有」、「光呼吸就可能吸到萊劑」，「孕婦如果吃到，孩子在10年、20年後都都有一些問題」，是「不實言論」。

衛福部另指蘇偉碩提及，「搖頭丸成分MDMA觸動TAAR1的毒性EC值有4，萊克多巴胺EC值只要0.016就能觸動TAAR1的毒性，是搖頭丸的250倍」，是錯誤資訊，認為蘇違反食安法，散播食品安全「謠言」及「不實訊息」，函向警政署告發蘇。

蘇偉碩在庭訊時否認違法犯行，表示引用的文獻本身數據就誤植，這數據是對小老鼠實驗的數據，但不管幾倍，萊劑對小老鼠有害，以他精神科醫師專業做出評論，說明長期影響下，「縱使低劑量也不是零風險」，並認為是「引經據典，以善意發表適切評論」。