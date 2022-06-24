男欠稅費73萬元土地遭查封 姊憂連累母代繳清

行政執行署士林分署今天表示，張姓男子積欠超速罰單、停車費、牌照稅等共73萬餘元，土地因而遭查封。張男胞姊擔心土地遭拍賣，連累住在該處的母親，已全數代為清償。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，家住台北市的張姓男子自民國110年起陸續積欠超速罰單、停車費、通行費、汽燃費及使用牌照稅等共計1927件，金額累計達新台幣73萬餘元。

士林分署表示，經扣得張男存款433元後，除了一筆位於屏東縣車城鄉建築用地外，別無其他可供執行的財產；且張男經通知到場報告財產狀況及限期履行均無動於衷，顯有惡意拒繳稅費及罰單的僥倖心態。

新聞稿指出，士林分署4月間囑託屏東分署代為執行車城鄉土地，屏東分署隨即啟動查封土地及鑑價等拍賣前置作業。

士林分署說，張男胞姊本月20日趕到士林分署，表示因為張男是獨子，母親在張男小時候即將土地過戶到張男名下，土地上有未辦保存登記的建物，現由母親居住使用，擔心土地被拍賣將影響母親居住的權利。

士林分署指出，張男胞姊為保護母親居住權不受影響，避免土地遭到法拍，當天即代弟弟繳清全部欠款73萬餘元；士林分署確認後，旋即撤回囑託執行，並聯繫屏東分署儘速塗銷查封登記，全案順利落幕。

新聞稿最後提到，針對惡意拖欠交通罰鍰及車輛相關費用的義務人，士林分署絕對迅速及強力執行到底，民眾切莫抱持僥倖心態，以免財產遭查扣執行，影響自身權益，甚至累及家人而後悔莫及。