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台灣民政府爭議多 曾遭潑漆、蛋洗、放「詐」彈

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

台灣民政府」成立於2008年，自稱台灣屬於日本領土，二次世界大戰日本戰敗後被美國占領，並主張台灣是美國的一部分，不受中華民國政府管轄。該組織還自行印製身分證、車牌及畫分行政區，雖有爭議，但因組織規模不大而未受關注，直至2016年成員洪素珠自稱公民記者狂罵老榮民，社會譁然，才被政府部門高度重視。

「台灣民政府」為未登記立案的組織，定位介於政黨組織與社會團體的模糊地帶，因理念極端，認為台灣遲早有一天會被美國接管，但無危害社會的激進行為，成員雖然懸掛自製車牌上路，遇到警方攔查，也是掏出中華民國身分證受檢，乖乖繳罰單，最多就是趁警察開單之際，向外宣揚想法，鼓吹他人加入。

不過，該組織2012年在桃園龜山區成立總部後，隨著組織日益擴大，成員增加，開始有少數人會因理念與外界衝撞，各地辦事處也因此遭受噴漆、蛋洗等攻擊，甚至2014年底在花蓮成立辦事處當天，門口也被人放置疑似爆裂物，經警方拆彈小組到場處理，事件無人受傷，平安落幕。

2016年，「台灣民政府」成員洪素珠自稱公視PeoPo公民新聞的記者，在採訪70多歲老榮民的過程中，多次以「中國難民」羞辱對方，還叫對方滾回大陸，事件在網路發酵，各界撻伐不斷。

洪素珠事件引起外界對「台灣民政府」關注，也掀起台灣統派人士仇恨心理，各地辦事處皆傳潑漆、撒冥紙事件，龜山總部更多次被人包圍蛋洗，竹聯幫大老、中華統一促進黨主席「白狼」張安樂也曾到場聲援抗議民眾。另外，台北市前議員李承龍為表達對「台灣民政府」不滿，也曾縱火燒龜山總部，所幸火勢不大，馬上就被撲滅。

「台灣民政府」越演越烈，甚至引發社會事件，檢警調都接獲檢舉案，但由於成員多半不認為自己受騙，未能成案，直至蔡英文總統上任，該組織秘書長林志昇所稱2016年美國會接管的說法不攻自破，才有成員大夢初醒，按鈴提告詐欺，而桃園市政府也在2019年以違建名義拆除組織的龜山總部，事件才暫告段落。

台灣民政府成員洪素珠自稱公民記者，在採訪過程不斷羞辱7旬外省榮民是「中國難民」，引發各界撻伐，位於桃園龜山的總部也多次遭人撒冥紙、蛋洗、甚至縱火抗議。本報資料照片／記者陳俊智攝影
台灣民政府成員洪素珠自稱公民記者，在採訪過程不斷羞辱7旬外省榮民是「中國難民」，引發各界撻伐，位於桃園龜山的總部也多次遭人撒冥紙、蛋洗、甚至縱火抗議。本報資料照片／記者陳俊智攝影
台灣民政府花蓮辦事處成立時，門口遭人放置一只黑色手提箱，疑似裝有爆裂物，經警方拆彈小組到場排除，事件才平安落幕。本報資料照片／記者陳俊智攝影
台灣民政府花蓮辦事處成立時，門口遭人放置一只黑色手提箱，疑似裝有爆裂物，經警方拆彈小組到場排除，事件才平安落幕。本報資料照片／記者陳俊智攝影

台灣民政府 美國 洪素珠

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