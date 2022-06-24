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不法吸金7億餘元…政治老鼠會「台灣民政府」判刑 最重19年

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

民間組織「台灣民政府」自稱台灣是美國領土，對外招募成員並發售自製身分證、車牌及護照，不法吸金7億餘元，如同「政治老鼠會」，2018年被桃園地檢署搜索起訴。雖然主嫌秘書長林志昇2019年在家中跌倒意外身亡，但全案仍有林妻和多名幹部列被告，桃園地院歷經4年時間審理，今天下午依組織等罪判林妻19年徒刑，併科罰金200萬元，總部地主游象敬和幹部葉碧蓮則分判2年徒刑併科罰金35萬元、2年6月併科罰金40萬元，幹部蔡財源和許義明無罪。全案可上訴。

桃園地檢起訴指出，台灣民政府秘書長林志昇（67歲）利用虛構政治影響力包裝，宛如政治老鼠會，2018年5月搜索林住家，查扣1億3000多萬元現金，同年7月依組織等罪嫌起訴林志昇夫婦及4名幹部；林志昇2019年11月2日在家跌倒顱內出血死亡。

審理時，有被害人表示，林志昇曾說2016年美國就會接管台灣，屆時民政府的身分證就能暢行無阻，新台幣財產也會1比1換成美金，但沒想到一切都是假的，有人因為相信林志昇等人，一生積蓄被騙光，最後燒炭輕生，但林等人至今仍不承認，始終在騙。

不過，也有一派人士支持林志昇，證稱「不後悔」，奉獻的錢也是歡喜做、甘願受。

桃園地院歷經4年時間審理，今天下午依組織等罪判林妻19年徒刑，併科罰金200萬元，總部地主游象敬和幹部葉碧蓮則分判2年徒刑併科罰金35萬元、2年6月併科罰金40萬元，幹部蔡財源和許義明無罪。記者陳俊智／攝影
桃園地院歷經4年時間審理，今天下午依組織等罪判林妻19年徒刑，併科罰金200萬元，總部地主游象敬和幹部葉碧蓮則分判2年徒刑併科罰金35萬元、2年6月併科罰金40萬元，幹部蔡財源和許義明無罪。記者陳俊智／攝影

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