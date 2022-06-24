「公示送達」個資全都露 男怒告竹市府獲判國賠

曾姓男子因戶籍地與居住地不同處，未收到新竹市政府社會處寄送的處分書，市府在官網放上處分書「公示送達」，但姓名、地址等個資「全都露」，曾男認為侵害隱私，提起國賠訴訟要求賠償2萬元。新竹地院審理認為市府確實有侵害，判市府賠償5000元。市府今天回應，尊重司法不上訴，並已調整公示內容。

全案起因曾姓男子在社群軟體張貼法院民事判決書，違反性侵害防治法第13條規定，遭新竹市政府社會處裁處2萬元。由於曾姓男子居住地與戶籍地不同處，處分書都沒人收件被郵局退回，市府2020年8月24日依據行政程序法規定，將處分書公告在新竹市政府官方網站上，20日後生公示送達效力。

曾姓男子在2020年底發現市府官網的公示送達，內容載明他的戶籍地址、身分證字號前7碼、出生年月日及性別等個資，陸續向市府反映陳情，但市府僅回復是依公示送達規定辦理，曾去年3月又上網查看，發現公告持續供不特定多數人點閱，瀏覽人數又增至126人，損害程度持續增加。

「個資幾乎都放在網頁上，很擔心被有心人士利用！」曾姓男子認為，市府過度揭露個人資料已經逾越必要範圍，市府雖回應有個資隱蔽程度自有行政裁量空間，但他認為仍不得違反個資法比例原則，且看見公文反映後仍未改善，依國賠法先以書面賠償請求，因市府拒絕賠償導致協議不成立，提起損害賠償之訴，要求賠償2萬元。

市府則抗辯，行政程序法等相關法令並無明文規定該個資如何記載、隱蔽程度多寡等，因此市府就應受達人個資的隱蔽程度部分，自有行政裁量之空間，且市府有保障對方權益，當時有隱蔽其身分證字號末三碼，不得逕指行政機關行政行為屬不法。

竹市府也認為，若公示送達僅揭露記載完整姓名，又可能會被認為無法足資識別應受送達之對象云云，強調揭露原告部分資料，係為依法執行公示送達之法定職務，於必要範圍内為之，且曾姓男子主張受有2萬元損害，也無具體敘明，法院應予以駁回。

新竹地院審理認為，公示送達目的在於通知原告得隨時領取受裁處書，應以最少範圍之直接或間接識別應受送達對象為宜，檢視新竹市環保局、動保處等相關公告，都只有公開姓名，因此曾姓男子主張公示送達侵害個資，應為可採。