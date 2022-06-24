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最高法院院長兒子告國賠 法官：石木欽「不得不」作證
最高法院院長吳燦的律師兒子吳孟勳認為，監察院指他和公務員懲戒委員會(現改制懲戒法院)前委員長石木欽不當飲宴，名譽權遭侵犯，提告國家賠償，台北地院曾傳喚石作證，石不到，法官裁定石木欽不得拒絕作證。
吳孟勳曾任佳和集團董事長翁茂鍾的訴訟律師，監察院調查翁茂鍾、石木欽案時，指吳與石共同不當飲宴，吳提告，請求監察院國賠100萬元，也向監察委員王美玉、高涌誠連帶求償100萬元回復名譽。
法官今天審理國賠案時，監察院訴訟代理人表示，吳孟勳一旦要求賠錢，就無法再談和解；吳孟勳委任律師說，吳堅持索賠，但賠多賠少可以協調，由於實質審理進展無多，將再訂庭期審理。
石木欽出庭作證的程序，是由監察院訴訟代理人聲請傳喚，不過，石拒絕作證。石遞狀稱，監察院聲請傳喚他，是想經由詰問使媒體大肆報導，讓他蒙受恥辱，所以他沒有必要配合。
法官認為，石木欽是2011年5月20日與吳孟勳、翁茂鍾會面可能的人，可證明翁茂鍾有無偕同吳孟勳與石見面，有必要出庭。
裁定書指出，媒體有無大肆報導，與石木欽是否蒙受恥辱是2件事，且待證事實並沒有涉及石木欽的個人隱私，法院有權決定調查與否，石木欽不得拒絕出庭作證。
吳孟勳提告國賠主張，監察院查案時，透過新聞稿不實指他與石木欽不當飲宴，損及他的個人名譽；吳主張有4點，包括1、王美玉、高涌誠應連帶賠償100萬元；2、監察院應賠償100萬元；3、監察院應刪除特定新聞稿；4、王美玉與高涌誠以及監察院應分別刊登更正聲明。
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