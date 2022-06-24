徐國堯衍生「警、消2大過免職」爭議 憲法法庭判合憲
高雄市前消防員徐國堯3個月內被連記42支申誡後免職，徐國堯聲請釋憲，憲法法庭今做出2022年憲判字第10號判決，判警察人員人事條例條文合憲。憲法法庭指出，警察人員若消極怠於執行職務、未依法執行職務，或濫用違法手段執行職務，或職務上違紀鬆弛，人民的生命、身體、自由、財產安全及社會秩序，極可能遭受立即危害。
不過大法官也表示，為避免有人為惡意操縱平時考核累積達2大過的要件而予以免職的可能，有關機關應研議訂定適當辦法，就主管機關或人事人員辦理平時考核時，應於發現獎懲原因事實後，即時調查確認並辦理獎懲；於所屬警察人員獎懲相抵瀕臨2大過前，應予適時提醒，促其注意改善。獎懲相抵達2大過的免職處分前，就應予獎勵但尚未辦理的部分，先予辦理；於無其他得予獎勵的事實時，才能免職。
徐國堯2014年上半年平時考核獎懲互相抵銷，累積達2大過，高雄市政府依警察人員人事條例核布免職，徐向公務人員保障暨培訓委員會提復審、向行政法院提行政訴訟皆遭駁。徐認為公務人員保障法、警察人員人事條例部分條文牴觸憲法，聲請大法官解釋，併就司法院釋字第243號解釋聲請補充解釋。
徐國堯案的爭點包括警察人員人事條例第31條第1項第11款「同一考績年度中，其平時考核獎懲互相抵銷後累積已達二大過」即免職，與一般公務員不同，是否違反憲法平等原則？有無侵害憲法保障人民服公職之權利？
此外，允許遴任機關或其授權之機關、學校於符合條件時處分免職，也有違反憲法第77條「司法院為國家最高司法機關，掌理……公務員之懲戒」爭議。
徐國堯3月29日在憲法法庭言詞辯論時表示，累積懲處變兩大過對長官來說易如反掌，不適任的主管高層濫用權力。
徐稱要的不是特權，而是和一般公務人員一樣。
內政部長徐國勇則認為憲法增修條文第6條規定考試院掌理「公務人員任免」，而憲法第83條的用詞則是「任用」，可見「免」是更加明確化的憲法原則，行政主管若放棄管理權，會讓警、消陷入一個不確定的狀況，影響社會治安、救災。
徐國堯自稱是救苦救難的消防員，但他不平消防員連周休二日都沒有，他只是希望能和一般公務人員相同。徐國勇則質疑徐國堯受懲戒事由竟有「請假是用偽造的程序」，質疑這符合救難精神？
銓敘部特審司司長蕭正祥說，10年內警察因記過遭免職的有6人，消防隊員則只有徐國堯1人。徐國勇說，若主管不即時處理就是主管失職，「靠北警察」、「靠北消防」都會有人反應。
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