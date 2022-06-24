消防員偷拍性交片、偷錢遭免職 大法官判合憲

基隆林姓消防員犯竊案，年終考績丁等，他提行政訴訟，審理的台北高等行政法院認為公務人員考績法、行政程序法相關規定牴觸憲法第77條「司法院掌理公務員之懲戒」規定，聲請大法官解釋。憲法法庭今做出2022年度憲判字第9號判決，判公務人員考績法合憲。

林姓消防隊員因偷學長4千元，遭判6月得易科罰金之刑定讞，而他先前因偷錄和女網友的性交影片再張貼上網，原本被判刑3月、緩刑3年，緩刑因竊案而遭撤銷。基隆市消防局將林2015年的年終考績打丁等，報市府核定免職，林向公務人員保障暨培訓委員會提復審遭駁，提行政訴訟。

台北高等行政法院認為公務人員考績法、行政程序法相關規定有架空憲法第77條「司法院為國家最高司法機關，掌理民事、刑事、行政訴訟之審判及公務員之懲戒。」掌理核心領域之虞，聲請解釋。北高行法官梁哲瑋主張在法治國原則下，懲戒應一元化，但關係機關銓敘部、行政院人事行政總處都否認。

行政院人事行政總處認為行政懲處與司法懲戒併行存於制憲前後，制憲過程將公務員懲戒歸入司法權，是為了處理監察院行使彈劾權後的問題，與行政懲處無涉，況且憲法增修條文第6條第1項第3款已將公務員任免、考績等法制權限，明文賦予考試權，並將執行權賦予行政權。

銓敘部部長周志宏表示，考績懲處制度在歷次司法院解釋破除特別權力關係之後，對於規範的明確性、正當法律程序的嚴謹性、行政爭訟權利的保障已有長足進步，就算有強化空間也「宜修不宜廢」。