三峽刑事小隊長貪走拾得遺失物 自首判1年10月緩刑4年

一個人活在世上，或多或少都會留下足跡，樹立自己的形象。而在過世後，這些回憶並不會隨之消失，而是繼續留存於人們的心裡，還是有法律介入的討論空間，並不會因為人死了，就無法可管。

2022-06-24 11:54