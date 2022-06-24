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三峽刑事小隊長貪走拾得遺失物 自首判1年10月緩刑4年
新北市警察局三峽分局偵查隊小隊長陳彥均，2019年起利用職務之便，將民眾拾得送交警局的遺失物占為己有，不法獲利8萬餘元。新北地方法院考量陳彥均自首、情節輕微，依貪汙治罪條例處有期徒刑1年10月，緩刑4年，褫奪公權一年。
判決指出，陳彥均2019年起承辦三峽分局拾得遺失物業務，卻在接獲員警或民眾申報遺失物後，侵占悠遊卡、現金、零錢包等，不法獲利8萬1144元。
2021年三峽分局規劃拾得遺失管理專案，陳彥均率先在辦理前一個月向新北地檢署遞狀自首，三峽分局在清查期間才發現陳彥均侵占拾得遺失物。
合議庭認為陳彥均當警察近30年，卻侵占民眾拾得遺失物，有損公署執法威信，考量他坦承犯行，且犯後被停職，每月收入僅2萬餘元，又罹患重鬱症，須扶養2名未成年子女，依貪汙治罪條例處有期徒刑1年10月，緩刑4年，褫奪公權一年。
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