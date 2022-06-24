吸收張哲平未果 退役將校淪共諜國安法起訴

總統府戰略顧問張哲平上將去年擔任國防大學校長期間，遭爆遭中共中央情工系統指派港籍商人謝錫璋來台發展組織，再透過陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟試圖接觸、吸收未遂。台北地檢署24日今依違反國家安全法罪嫌起訴魏、錢2人，並對謝男發布通緝。

張哲平原是參謀總長熱門人選，因捲入此共諜案仕途一度受阻，如今全案偵結，證實他從頭到尾都僅是證人，未遭對岸組織吸收，終於還他清白。

檢方調查，謝錫璋隸屬中國廣東省海外聯絡辦公室（廣東省人民政府第六辦公室），負責替中共中央情工系統「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」對從事對台情報工作，伺機蒐集台灣政治、軍事情報及策反國軍。

謝男自1997年開始，表面上是以商人名義來台，實則利用聚餐、高爾夫或旅遊等方式接觸退役軍官，並透過其人脈擴大接觸範圍，再安排現役、退役中高階軍官或其親友出國旅遊接受招待，這次涉案的魏先儀、錢耀棟便是其二。

2003年謝男來台參加黎姓海軍上將公祭，因此結識魏先儀，後來藉由頻繁餐敘與魏男相熟後，成功吸收魏男進入組織，接著再試圖吸收退役空軍黃姓中校未果，但因為黃姓中校曾在空軍401聯隊服務，因此在該聯隊同袍餐敘中，先後認識出身401聯隊的張哲平、謝漢秋夫婦，以及後來被吸收的錢耀棟。

當謝男得知當時張哲平為空軍作戰部司令，隨即與魏男鎖定張妻謝漢秋建立關係，分別在2012年3月、10月及2013年7月，3度邀請謝漢秋至香港和中國廣東、湖北等地旅遊，謝漢秋只要出自行負擔機票，其餘食宿全由謝男招待。

2015年11月21日，魏男安排謝男與謝漢秋在北市喜來登飯店餐敘，席間謝男邀請謝漢秋到香港玩，謝漢秋於是在隔月中旬，帶姪女赴港3天，期間由謝男及自稱「小周」的司機全程陪同，事後謝漢秋也回贈一瓶高價洋酒給謝男致謝。

至於魏男安排謝男成功吸收錢男後，錢男涉嫌在2013年間，邀約空軍退役陳姓少將及空軍退役沈姓上將等人到大陸打高爾夫，卻遭但沈姓上將婉拒，只有陳姓少將前往；過程中曾有中共特工試圖探口風，卻遭陳以「早已退休」打發。而錢男此後在2016年7至9月，繼續多次邀約沈姓上將赴陸球敘，均被沈以身體不適回絕。

檢察官認為，魏先儀領有國家俸祿，更應知悉國家忠誠的重要性，竟協助中共中央情工系統在我國軍方建立組織人脈，其引介的軍官人數非少、層級甚高，嚴重危害國家安全，但考量他坦然認錯、且有悔過之心，建請法官酌情量刑。