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王詹樣基金撥900萬補助裝假牙 50收容人受惠　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今天指出，「王詹樣社會福利基金」今年延續在宜蘭監獄幫受刑人裝假牙，並推出裝假牙補助方案，專案將推廣至台北監獄、台南監獄、高雄監獄、高雄女子監獄等4所矯正機關，補助金額為916萬3140元，

法務部說，矯正署與由台塑創辦人捐助成立的「公益信託王詹樣社會福利基金」長期合作，包含協助毒癮愛滋收容人的「彩虹計畫」、推動毒品犯收容人戒毒班的「向陽計畫」，相關教化成效卓著。

法務部長蔡清祥2020年訪視機關期間，發現宜蘭監獄有17名HIV收容人牙齒崩壞，咀嚼受損，影響在監生活品質，經積極奔走獲贊助，由基金提供這17人裝假牙，獲外界不錯迴響。

法務部說，除感謝王詹樣基金多年投入資源協助教化收容人，基金2022年度更延續在宜蘭監獄幫助裝假牙的經驗，推出「好生涯(牙)．就幸福」裝假牙補助方案，合計有50名感染HIV的經濟困難收容人能受惠。

其中，高雄女子監獄有10名女性收容人受益，即起分批由與監獄長期合作的牙醫師入監協助裝設，還會陸續在另3所監獄辦理。

王詹樣基金撥900萬補助裝假牙　50收容人受惠。圖／法務部提供
王詹樣基金撥900萬補助裝假牙　50收容人受惠。圖／法務部提供

監獄 法務部 宜蘭

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