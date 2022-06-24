父幫小孩架網站 英、荷跨海檢舉淪兒少性影像網站

英國、荷蘭網路兒少色情檢舉熱線，這個月透過國內民間團體檢舉台灣色情網站，台北市婦幼警察隊獲報後展開調查，除中斷網站伺服器外，逮捕何姓架設網站男子。

據了解，59歲何姓男子本身開設貿易公司，他聲稱當初只是幫小孩子交學校作業，因此架設一處可供分享檔案的網路空間網站，網站只要登錄就可免費使用，不料卻被網友拿來分享青少年及兒童的性交與情色影片。

何姓男子到案後，表示架設完網站後就沒再理會，不知道網站內已成為青少年與兒童的性交影片分享空間，還被英國、荷蘭跨海檢舉。不過警方確認網站內有上百支情色影片，有不少網友同好彼此分享，警方先依少年性剝削、妨害風化移送台北地檢署偵辦，並將約談其他分享影片的網友到案。

婦幼隊指出，英國、荷蘭網路兒少色情檢舉熱線，這個月透過台灣展翅協會，轉報台灣「塗鴉工廠」網站，公開在網站上張貼、散布大量性交、猥褻影像供不特定人觀覽，其中不乏兒童少年情色影像。

婦幼隊獲報後展開偵查，14日持搜索票，在新北市新店區民權路一處商辦大樓內，查扣目標網站伺服器及相關後台資料，蒐證後中斷網站伺服器，以免被害人影像持續遭散布，並保存完整網站後台資料進行追查。

婦幼隊表示，行政院日前提出「兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案」，提高兒少性影像相關犯罪罰則。據婦幼隊統計，台北市查獲兒少性剝削案件中，涉及兒少性影像相關案件，近三年占60%左右，由於網路普及、手機使用習慣改變，手機及網路成為兒童少年的必需品，在網路危險辨識度不足、缺乏網路使用監控情況下，許多兒少成為性影像犯罪的被害人。