搶先公布確診人數及疫苗抵台日期 周玉蔻獲北檢不起訴

去年5月中旬疫情三級警戒期間，全國風聲鶴唳，名嘴周玉蔻卻在中央流行疫情指揮中心之前，於個人臉書上搶先公布確診人數，還預告疫苗抵台日期，涉嫌洩漏疫情訊息及影響股市，遭告發涉犯傳染病防治法及證券交易法。台北地檢署24日偵結，認為周女並無散播不實疫情及影響股市，將她不起訴。

去年5月16日，周玉蔻趕在指揮中心每日固定公布當日肺炎確診人數及相關疫調前，先透過個人臉書發文透露當日確診人數為「207」，並加註評語說「還好不是幾何式成長！好家在！繼續防疫！」遭告發散播假疫情消息。

同一天和兩天後的18日，周女又分別在臉書上爆料：「今天的獨家好消息：疫苗（AZ與莫德納）五月底、六月中旬，分批抵台！」雖然周女不久立刻刪除「AZ與莫德納」的部分文字，但仍遭網友截圖並告發以不實流言影響股市。