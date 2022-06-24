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乘客老愛問「飛到哪了」 空服員坦言：答案都是亂掰的

搶先公布確診人數及疫苗抵台日期 周玉蔻獲北檢不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

去年5月中旬疫情三級警戒期間，全國風聲鶴唳，名嘴周玉蔻卻在中央流行疫情指揮中心之前，於個人臉書上搶先公布確診人數，還預告疫苗抵台日期，涉嫌洩漏疫情訊息及影響股市，遭告發涉犯傳染病防治法及證券交易法。台北地檢署24日偵結，認為周女並無散播不實疫情及影響股市，將她不起訴。

去年5月16日，周玉蔻趕在指揮中心每日固定公布當日肺炎確診人數及相關疫調前，先透過個人臉書發文透露當日確診人數為「207」，並加註評語說「還好不是幾何式成長！好家在！繼續防疫！」遭告發散播假疫情消息。

同一天和兩天後的18日，周女又分別在臉書上爆料：「今天的獨家好消息：疫苗（AZ與莫德納）五月底、六月中旬，分批抵台！」雖然周女不久立刻刪除「AZ與莫德納」的部分文字，但仍遭網友截圖並告發以不實流言影響股市。

檢方調查後認定，周玉蔻臉書提前揭露的確診人數與後來指揮中心公布的相同，無法認定她有散播不實疫情訊息；而周女雖提前預告疫苗抵台時間，且去年5月14日至5月底股市確實呈現上漲，但無法證明周女貼文能否影響證交所加權股價，且具備足以影響一般投資人決定的重大性要件，因此處分她不起訴。

名嘴周玉蔻去年5月因提前在臉書洩漏確診人數及疫苗抵台日期遭告發，獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片
名嘴周玉蔻去年5月因提前在臉書洩漏確診人數及疫苗抵台日期遭告發，獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片

疫情 疫苗 周玉蔻

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