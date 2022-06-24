就是想吃麥當勞！移民署幹員路過新竹店面 一舉查獲15名失聯移工

新竹市常被網友評為「美食沙漠」，不少人也戲稱麥當勞就是新竹美食。內政部移民署中區事務大隊新竹市專勤隊幹員昨天經過新竹市區某麥當勞，眼尖發現疑似失聯移工正在買麥當勞早餐，上前察查身份果然無誤，隨後也跟著女移工回出租套房，發現一屋15人都是失聯移工，全都依法查辦。

新竹市專勤隊指出，專勤隊幹員昨天早上7點多經過新竹市區1處麥當勞時，發現1名疑似失聯移工進入麥當勞，幹員不動聲色，等女移工購買完麥當勞早餐後上前查察，女移工一度還否認自己有失聯，經幹員當場確認身分後，才讓女移工啞口無言。

新竹市專勤隊隊長范育誠表示，該名失聯移工名為「莉娜」，當場直呼「真倒楣買個早餐也有事！」事後專勤隊突破心防，帶往新竹市東大路一段出租套房查察，更一舉查獲15名（9男6女）逾期外籍人士，其中印尼籍9人、越南籍6人都是失聯移工，全案將追查非法雇主及仲介下落，並依違反入出國及移民法及就業服務法相關規定辦理。

新竹市專勤隊強調，國際航空班機恢復正常，為強化外來人口安全管理及失聯移工防疫破口問題，移民署展現執法決心，將全面動員執行轄內工地、小吃店及非法移工 聚集處所進行查察，以杜絕外籍人士來臺非法滯臺工作或衍生其他社會事件。