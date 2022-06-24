亮刀搶轎車害暴衝 老嫗遭撞死 搶匪判12年10月刑定讞

男子劉性良（左）2020年拿刀隨機行搶女駕駛，結果車輛失控撞死騎單車的陳姓老婦，劉被依強盜致人於死罪判12年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照 水電工劉性良缺錢花用，前年拿刀強行開啟郭姓女駕駛的右前座車門行搶，雙方拉扯間，轎車失控撞擊騎單車的陳姓老婦、路過的黃姓少年，陳婦傷重死亡。一、二審依強盜致人於死罪判劉12年10月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

劉（39歲）2020年6月19日下午4點多，持鎌刀在新北市蘆洲區復興路隨機挑選目標，發現郭女為了買水吃藥而臨時停車。劉見郭女車輛右前座放有皮包，便打開車門闖入，用刀抵住郭女頸部，威脅郭女將車開到人比較少的地方，方便他下手行搶，郭女頑強抵抗。

劉、郭女在車內拉扯，過程中鐮刀掉落椅子下，劉伸出左腳跨到駕駛座猛踩油門，與郭女爭搶方向盤，轎車失控暴衝，逆向撞到騎自行車的陳婦和徒步的黃姓少年。

轎車撞擊停等紅燈的車輛後停下，郭女因受到極大驚嚇，一時不敢抗拒，劉性良一把搶走郭女皮包後逃走。郭女全身多處擦挫傷，黃姓少年右腳骨折、頭皮撕裂，陳婦顱內出血昏迷，送醫兩個月後，因腦損傷和多重器官衰竭死亡。

劉偵查時否認犯行，辯稱是郭女猛踩油門，他為了踩煞車才將腳跨到駕駛座，且他原先想要拉手煞車未果，才會雙手扶住方向盤控制方向。

檢方調查，郭女車輛當時高速行駛，二度變換車道閃避機車和計程車，可見駕駛人對路況有一定認識，但車內只聽到郭女不斷尖叫、大喊救命，難認郭女在此情形下還能注意路況，因此認定踩油門和控制方向盤的人應是劉。

新北地方法院認為，根據郭女證詞、車內行車紀錄器畫面，難認劉在操控車輛時有殺人犯意，因劉曾試圖閃避迎面而來的機車，也難以認定他對用路人有殺人的直接或不確定故意。

一審認定劉奪車暴衝導致陳婦死亡、黃姓少年受傷，衡酌他有多起竊盜、搶奪前科，判12年10月徒刑；劉和檢方皆上訴，但台灣高等法院駁回。最高法院認為高院認事用法無違誤，駁回上訴確定。