三總醫師妻、母不甩居隔「投奔」 不想被罰170萬幻滅

劉姓女子前年3月帶2名幼女與婆婆自美國紐約入境，衛福部疾病管制署通知要居家隔離至同年4月3日，她們卻擅離。簡姓婆婆跑到三軍總醫院，劉女與女兒則是到三總宿舍，基隆市衛生局依傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罰簡婦與劉女各100萬、70萬罰鍰；兩人提訴願遭駁，台北高等行政法院也駁回行政訴訟。

簡婦的兒子是三總醫師，當時在美國培訓，擔心家中2名女童，想將居家檢疫處所變更至台北市，並安排母親至三總住院。劉女與簡婦主張，傳染病防治法第58條第1項第4款、第3項的規定，應不包括就醫。

當時婆婆已出現發燒、呼吸困難等身體不適症狀，經三總採檢也證實確診新冠肺炎，她們事後主動向衛生局說明就醫過程和所在地，可見沒有拒絕、規避或妨礙的意思，也沒有任何故意或過失。

婆媳倆稱，基隆市政府雖表示簡婦就醫前須先經同意，還搬出2020年3月3日修訂的「居家隔離或檢疫者接受醫療照護時之感染管制措施」，但她們認為措施的性質是行政指導，就算違反，依行政程序法規定，也不應對她們做出不利的處置。

因婆婆當時有發燒、呼吸困難等症狀，且高齡、肥胖，是新冠肺炎重症危險群，她們認為一家老小混居，全家人可能群聚感染，事實上或法律上都無法期待她們留在基隆居家檢疫。因簡婦事後確診，婆媳主張她們的舉動屬「緊急避難」，因此聲請撤銷訴願決定與原處分。

基隆市政府表示，2020年3月22日上午，簡婦的女兒打防疫專線表示希望變更這4人的居家檢疫住所為在三總當醫師的兒子宿舍，但衛生局人員告知在檢驗結果未明確前，不可變更居家檢疫處所，若檢驗結果為陰性，再行評估後，才能協助變更，且一再提醒。

基市府表示，簡婦不顧衛生局人員、里幹事勸阻，罔顧疫情擴散風險，車程、等待檢驗至實際收治於一般負壓隔離病房時間超過5小時，且在3月23日確診，而劉女不受檢疫約束期間為3天又1小時。

基市府批評這種高風險的移動，不但使國人暴露於疫害，如果僅因家人是三總醫師就可以私下安排就醫、採檢，已明確違反中央規定的就醫轉介及居家檢疫流程。