快訊

乘客老愛問「飛到哪了」 空服員坦言：答案都是亂掰的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

21歲男大學生隨機襲臀辯「只是因為好玩」 判刑3月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林姓男子參觀博覽會趁著人潮擁擠，偷襲女遊客的臀部，被訴性騷擾，他向法官辯稱犯罪動機是「因為好玩」，台北地院審理，判林有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

21歲的林姓男子就讀某科技大學三年級。檢方指控，2020年3月5日15時，林在台北市花博爭豔館參觀「台灣國際昆蟲博覽會」時，趁人潮擁擠，以手抓捏一名女遊客的臀部，被害女子報案，林被起訴，在法庭認罪。

判決書說，林利用人潮眾多以手抓摸被害人臀部，造成被害人內心留下難以抹滅的陰影；林對為何性騷擾自陳「只是因為好玩」，就隨機挑選對象犯罪，在大庭廣眾、同行友人面前滿足私慾。

法官認為，林提出診斷證明為犯罪行為抗辯，不過，不足以合理化他的犯行，考量林在警詢中否認犯行，於檢察官偵辦才認罪，依法判刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

性騷擾 花博 北市

延伸閱讀

大學生生活費多少夠？過來人曝「最低月限度」：一天也才333

旅行社總監詐領安心國旅補助 認罪還錢獲緩起訴

軍方驚艷！東吳音樂系大學生揭「解放軍部署地圖」：兩岸都曾批評

「大學生」的她宣布結婚！老公身分竟是前男團成員

相關新聞

搶先公布確診人數及疫苗抵台日期 周玉蔻獲北檢不起訴

去年5月中旬疫情三級警戒期間，全國風聲鶴唳，名嘴周玉蔻卻在中央流行疫情指揮中心之前，於個人臉書上搶先公布確診人數，還預告...

就是想吃麥當勞！移民署幹員路過新竹店面 一舉查獲15名失聯移工

新竹市常被網友評為「美食沙漠」，不少人也戲稱麥當勞就是新竹美食。內政部移民署中區事務大隊新竹市專勤隊幹員昨天經過新竹市區...

三總醫師妻、母不甩居隔「投奔」 不想被罰170萬幻滅

劉姓女子前年3月帶2名幼女與婆婆自美國紐約入境，衛福部疾病管制署通知要居家隔離至同年4月3日，她們卻擅離。簡姓婆婆跑到三...

人死之後就無法可管了嗎？律師：不盡然如此

一個人活在世上，或多或少都會留下足跡，樹立自己的形象。而在過世後，這些回憶並不會隨之消失，而是繼續留存於人們的心裡，還是有法律介入的討論空間，並不會因為人死了，就無法可管。

王詹樣基金撥900萬補助裝假牙 50收容人受惠　

法務部今天指出，「王詹樣社會福利基金」今年延續在宜蘭監獄幫受刑人裝假牙，並推出裝假牙補助方案，專案將推廣至台北監獄、台南...

父幫小孩架網站 英、荷跨海檢舉淪兒少性影像網站

英國、荷蘭網路兒少色情檢舉熱線，這個月透過國內民間團體檢舉台灣色情網站，台北市婦幼警察隊獲報後展開調查，除中斷網站伺服器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。