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21歲男大學生隨機襲臀辯「只是因為好玩」 判刑3月
林姓男子參觀博覽會趁著人潮擁擠，偷襲女遊客的臀部，被訴性騷擾，他向法官辯稱犯罪動機是「因為好玩」，台北地院審理，判林有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。
21歲的林姓男子就讀某科技大學三年級。檢方指控，2020年3月5日15時，林在台北市花博爭豔館參觀「台灣國際昆蟲博覽會」時，趁人潮擁擠，以手抓捏一名女遊客的臀部，被害女子報案，林被起訴，在法庭認罪。
判決書說，林利用人潮眾多以手抓摸被害人臀部，造成被害人內心留下難以抹滅的陰影；林對為何性騷擾自陳「只是因為好玩」，就隨機挑選對象犯罪，在大庭廣眾、同行友人面前滿足私慾。
法官認為，林提出診斷證明為犯罪行為抗辯，不過，不足以合理化他的犯行，考量林在警詢中否認犯行，於檢察官偵辦才認罪，依法判刑。
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