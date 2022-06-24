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台東男子酒駕11次 法院重判1年2個月不得易科罰金

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東鄭姓男子今年3月酒駕騎車遭警攔查送辦，檢察官依公共危險罪起訴，法院審理時發現鄭男已有11次酒駕紀錄，法官認為檢察官雖未敘明累犯加重其刑，但鄭其行為罔顧公眾及自身安全，多次酒駕受罰後仍不知警惕，判處1年2個月有期徒刑，不得易科罰金。本報資料照片
台東鄭姓男子今年3月酒駕騎車遭警攔查送辦，檢察官依公共危險罪起訴，法院審理時發現鄭男已有11次酒駕紀錄，法官認為檢察官雖未敘明累犯加重其刑，但鄭其行為罔顧公眾及自身安全，多次酒駕受罰後仍不知警惕，判處1年2個月有期徒刑，不得易科罰金。本報資料照片
台東鄭姓男子今年3月酒駕騎車遭警攔查送辦，檢察官依公共危險罪起訴，法院審理時發現鄭男已有11次酒駕紀錄，法官認為檢察官雖未敘明累犯加重其刑，但鄭其行為罔顧公眾及自身安全，多次酒駕受罰後仍不知警惕，判處1年2個月有期徒刑，不得易科罰金。

判決書指出，鄭男今年3月14日酒後騎車上路，行經鹿野鄉台9線公路北上車道333.1公里公里處時，因未戴口罩，邊騎車抽菸被員警攔查，員警聞到鄭身上散發酒氣，遂施以酒測，測得其呼氣酒精濃度達每公升0.69毫克，當場將人帶回派出所偵辦。

檢察官偵結依公共危險罪提起公訴，法院審理時鄭對其酒駕行為坦承不諱，不過，法官調閱資料發現鄭男從2002年起至2022年已有11次酒駕紀錄，檢察官雖未敘明累犯加重其刑的建議，法官認為鄭男多次酒駕受罰後仍不知警惕，罔顧公眾及自身安全，判1年2個月有期徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 檢察官

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