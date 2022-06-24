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檢察二專生10人出爐 基層嘆：高層補滿伍、我們過得苦

聯合報／ 記者王聖藜/台北即時報導

法務部檢察官人事審議委員會今天通過一審檢察官調二審辦事、俗稱「二專生」陞遷案，司法官學院50期結業的台中地檢署檢察官林思蘋調派台中高分檢辦事2年，除林思蘋外，另有9人獲圈選陞遷。

事實上，「檢察二專生」是打通檢察人事陞遷活水的一種做法，立意上與「檢察三專生」相同，理論是希望基層檢察官上二審歷練後，回到一審傳承辦案經驗，不過，制度有利有弊，基層也有人反彈。

有檢察官說「不要再說什麼二專生、三專生會回一審傳承啦？根本沒有嘛！」、「法務部只會吃一審人力的豆腐，完全無視一審人力很窘迫」，有人嘆「高層補滿伍，底層過得苦」，而檢察官論壇對人事的抱怨，也從沒停過

獲圈選為「檢察二專生」的10人是35期的桃園地檢署檢察官蔡孟利、37期的台南地檢署檢察官盧駿道、38期的高雄地檢署檢察官高嘉惠、38期的士林地檢署檢察官王碧霞、38期的高雄地檢署檢察官劉海倫、43期的台北地檢署檢察官黃逸帆、43期的橋頭地檢署檢察官陳俊宏、46期的彰化地檢署檢察官王元郁、46期的高雄地檢署檢察官施昱廷、50期的台中地檢署檢察官林思蘋。

年度檢察官異動還有「檢察三專生」、「一審主任檢察官」2項人事案，將由檢審委員討論交由法務部長蔡清祥圈選，全部人事案統一在8月31日履新。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

檢察官 法務部 桃園

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