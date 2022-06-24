男涉嫌酒駕肇事挨罰 警因不符取締程序撤銷處分

高雄許姓男子發生車禍，酒測值達每公升0.20毫克遭警開罰，事後許男提起行政訴訟，地院撤銷處分。記者陳弘逸／攝影 高雄許姓男子因工作時喝不含酒精的蠻牛提神，吃多個含酒精成分的蛋黃派補充體力，開車上路，卻不慎發生事故，因酒測達違規標準，遭警移送，雖涉嫌公共危險罪獲不起訴處分，但仍遭重罰；事後許男提起行政訴訟，地院以警方不符取締酒後駕車作業程序及規定等理由，撤銷處分。

判決指出，許男6月11日下午1時23分許，駕駛營業貨運曳引車與江姓女駕駛發生車禍，員警獲報到場處理，初步分析研判肇因，認為許酒測值達每公升0.20毫克被依法開罰，遭警方認涉犯公共危險罪移送，經檢方複訊，獲不起訴處分。

但許男未在期限內辦理結案手續，沒陳述意見，被依道路交通管理處罰條例裁處12萬，吊銷駕駛執照及應參加道路交通安全講習處分，事後他不服提起行政訴訟。

許男主張，他未飲用任何酒類，只有喝不含酒精的蠻牛，當天工作前，有食用多個蛋黃派補充體力，但蛋黃派含酒精成分，外部包裝沒有標語提醒該產品內含酒精，味道上也不含酒味，加上公共危險罪獲不起訴處分，若賴以為生的駕照被吊銷將不能繼續工作。

經查，許男認為檢測結果有誤向員警反應，要求重測遭拒；另依據台中醫院藥劑科網站資訊，可知蠻牛是不含酒精的飲品，舉發員警也未詳查有無食用其他含有酒精成分的食品，另警方未能提供當天酒測時的全程錄影影像，不符取締酒後駕車作業程序及規定。

經地院審理，舉發機關未能提供實施酒測時全程錄影的錄影畫面，逕行認定有違規事實，綜合各項原因，認為處分不合理，因此撤銷許男原處分，全案仍可上訴。

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