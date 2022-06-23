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總統選舉投票日比這個手勢拍照貼臉書 他挨罰50萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

劉姓公司經理人2年前總統選舉投票日，在臉書張貼投票所外拍下的手比「3」照片，貼文指「真的很重要！台灣加油」，被民眾檢舉違反總統副總統選罷法，中央選舉委員會裁罰50萬元，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為處分無誤，判劉敗訴，可上訴。

劉提告主張，照片中類似「3」的手勢，無從推論替特定候選人競選、助選，也沒有誘導他人對3號候選人投票之嫌，他的貼文是呼籲台灣民主選舉發展的重要性。

再者，警方詢問時，他已經說明因他當天是投票隊伍的第3人，才會比出類似「3」的手勢，與競選、助選無關；且他貼文只上架1小時，經網友指出有違法可能，他擔心過度解讀就下架，不影響選舉結果。

另他貼文「台灣加油」曾是前總統馬英九競選總統時的標語，且經國民黨廣為宣傳使用，並非總統蔡英文、民進黨選舉的專屬選舉標語。

劉認為自己非接受法律教育者，難以苛求他自行上網查詢法令，且自己的違法情節輕微，中選會裁罰違反比例原則。

中選會則反駁裁罰處分沒有違誤；北高行指出，大選前已有多則媒體報導民進黨為聲援香港，在蔡英文造勢晚會喊「香港加油」、「台灣加油」等語，選民也以此互相打氣，而劉臉書貼文有52人按讚、6則留言，已達到為特定候選人助選的用意，中選會裁罰無違誤，判劉敗訴。

圖為投票示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
圖為投票示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

投票 中選會

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