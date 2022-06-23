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法院三度羈押林秉樞 僅坦承部分犯行法院認有再犯之虞

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北地方法院就林秉樞被控對立委高嘉瑜施暴案完成準備程序，7月1日將傳喚高嘉瑜出庭，因林秉樞羈押期限將至，合議庭20日三度裁定林秉樞再羈押禁見兩月，預計林秉樞將在看守所度過共9個月的牢獄生活。

林秉樞被控對高嘉瑜施暴案今年1月檢方偵結，林秉樞共被起訴偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、傷害、恐嚇等八罪；案件起訴移審法院，合議庭認為，林有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定續押禁見，4月21日裁定再羈押兩個月。

長達三個月的準備程序庭17日告一段落，法院下月1日將傳喚高嘉瑜出庭進行交互詰問。由於林秉樞的羈押期將於26日期滿，合議庭20日裁定，林秉樞未坦承全部犯行，有串供、且反覆實施恐嚇、強制等罪之虞，裁定再延押兩月至8月27日。

合議庭指出，10日訊問林秉樞後，認為其犯罪嫌疑重大，加上林秉樞可能藉由掌握高嘉瑜隱私控制她，案件又未進入審理程序，有事實足認有串供之虞。

合議庭認為，檢方起訴林秉樞涉恐嚇、強制已有反覆實施之虞，參酌林秉樞曾在準備程序供稱「我在羈押期間曾自行走出看守所」，認為他身心狀況不穩，情緒控制力薄弱，難以用除羈押以外的其他強制手段避免林秉樞串供、反覆實施。

合議庭並考量，被害人身心受創程度不輕，與羈押林秉樞所干預期基本權程度相權衡後，認為無輕重失衡問題，因此裁定羈押禁見。

林秉樞。圖／聯合報系資料照
林秉樞。圖／聯合報系資料照

林秉樞 高嘉瑜 恐嚇

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