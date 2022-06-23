男子持空氣槍攻擊他人家貓 判賠飼主4萬3800元

北市吳姓男子持空氣槍朝他人住處陽台上曬太陽的家貓射擊，導致貓隻受有右側鼻甲骨盡毀等傷害。案經飼主求償，北院日前判吳男賠償醫藥費、飼主精神慰撫金共新台幣4萬3800元。

台北地方法院判決指出，吳姓男子於民國110年4月間，於路邊持空氣槍朝在陽台置物架上休息的家貓發射金屬彈丸，導致貓隻中彈，受有右側鼻甲骨盡毀等傷害；劉姓飼主求償醫藥費、精神慰撫金共102萬餘元。

北院認為，受害貓隻已9歲半且傷勢非輕，足以認定劉姓飼主為此精神上受有相當痛苦，吳姓男子應賠償精神慰撫金新台幣2萬元，及貓隻醫療費用2萬3800元。可上訴。

另一方面，吳姓男子因本案遭檢察官起訴，台北地院今年3月間已依動物保護法故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判刑3月，得易科罰金，併科罰金30萬元確定。