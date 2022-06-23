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大鑫引進劣質品販售 福樂快篩原進口商醫優提告
因進口大陸劣質快篩遭檢調查辦的大鑫資訊，其執行長黃南競疑似冒用前東家醫優科技名義申請進口並獲得衛福部EUA。醫優科技23日已遞狀向台北地檢署控告，黃南競、前醫優負責人李紫綺、大鑫負責人朱壽暉及邵博士顧問負責人邵明遠涉犯刑法背信、冒用醫療器材標籤等罪，並附帶民事求償。
醫優科技聲明指出，為維護公司合法權益，23日已委由律師向台北地檢署，針對黃南競等人違背契約義務，申請與醫優同款快篩試劑專案輸入及冒貼醫優名稱標籤等行為，並取得數億元政府標案，已嚴重侵害公司權益，使醫優商譽受損，因此依法對上述人等及公司提起告訴，待檢察官依法起訴後，將一併提起附帶民事訴訟，要求各侵權人負擔損害賠償責任。
大鑫當初遭查辦時，醫優曾公開說明，全案係公司前執行長黃競男今年4月21日離職後，轉赴大鑫資訊任職後所為。醫優2021年11月委由邵博士顧問公司，向食藥署取得與大鑫同款快篩專案輸入許可後，於今年4月底發現美國FDA在上個月兩度發布的警訊，說明大陸浙江艾康生產的Rapid test快篩，並非美國FDA當初核准通過EUA的Home test快篩。
醫優經多方查證，確認該快篩從未在美國設有生產工廠，同時屢次向代為申請的邵博士顧問索取申請文件副本均遭拒絕，為避免不肖之徒藉此在市面上魚目混珠獲取暴利，並危害國人健康，因此主動在今年5月13日函請食藥署廢止專案輸入許可，並由食藥署於6月10日准予廢止在案。
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