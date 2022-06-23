鍋子燒壞衣服沒曬好就挨揍 人妻報警求助夫遭起訴
傅姓男子曾家暴康姓妻子，去年因康煮飯不慎燒壞鍋子，持椅子砸傷康，近月又因康曬衣服時「未將衣服翻面」，持曬衣棍毆打康，康不堪受虐，報警提告，士林地檢署近日偵結，依傷害罪嫌起訴傅男。
檢警調查，家住台北市北投區的傅男及康女是夫妻關係，傅曾遭通報家暴，今年4月15日晚上8時許，因見康女曬衣服時「未將衣服翻面」，就持曬衣棍毆康女，致康女大腿、小腿瘀青，康女不堪受虐，報警處理，傅男到案後坦承犯行，警方依傷害罪嫌移送偵辦。
康女說，她遭傅男施暴並非頭一遭，2020年12月5日晚上，她在家中烹煮晚餐時，因忘記關火，不慎將鍋子燒壞，傅男因此暴怒，抄起椅子砸向她，她躲避不及，腰部被砸中；此外先前通報傅男家暴時，就曾到馬偕醫院驗傷，此次真的受不了，所以報警求助。
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