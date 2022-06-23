刑法修正草案政院通過 法務部：全面處罰毒駕
法務部表示，行政院今天通過刑法第185條之3修正草案，重點包括如有施用毒品的行為，尿液經檢驗判定陽性即構成刑責，讓執法標準明確可行，以全面處罰毒駕行為。
法務部發布新聞稿指出，嚴懲毒駕是政府現階段強力執行的重要政策之一，法務部長蔡清祥為此積極推動修法，將毒駕行為執法標準明確化，使執法更有成效，另一方面採取全面處罰的法律規範，以杜絕任何僥倖之徒。
新聞稿表示，刑法第185條之3修正草案今天經行政院院會通過，未來經立法院完成修法後將能達到全面執法、標準齊一的成效，以發揮遏阻毒駕、保障國人交通安全的雙重目的。
法務部指出，這次修正重點，對於駕駛動力交通工具者，如有施用毒品行為，尿液經檢驗判定陽性即構成刑責，讓執法標準明確可行；此外，若因個案情況無法檢驗判定陽性，但仍有其它情事足認有施用毒品而致不能安全駕駛時，也論以毒駕罪責。
法務部表示，待未來修正草案立法通過後，毒駕行為將能全面處罰，並依個案情節適用現行罰則，即最重處3年有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；因而致人於死者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。
此外，致重傷者，最重處7年有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。10年內再犯，因而致人於死者，最重處無期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言