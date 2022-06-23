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刑法修正草案政院通過 法務部：全面處罰毒駕

中央社／ 台北23日電

法務部表示，行政院今天通過刑法第185條之3修正草案，重點包括如有施用毒品的行為，尿液經檢驗判定陽性即構成刑責，讓執法標準明確可行，以全面處罰毒駕行為。

法務部發布新聞稿指出，嚴懲毒駕是政府現階段強力執行的重要政策之一，法務部長蔡清祥為此積極推動修法，將毒駕行為執法標準明確化，使執法更有成效，另一方面採取全面處罰的法律規範，以杜絕任何僥倖之徒。

新聞稿表示，刑法第185條之3修正草案今天經行政院院會通過，未來經立法院完成修法後將能達到全面執法、標準齊一的成效，以發揮遏阻毒駕、保障國人交通安全的雙重目的。

法務部指出，這次修正重點，對於駕駛動力交通工具者，如有施用毒品行為，尿液經檢驗判定陽性即構成刑責，讓執法標準明確可行；此外，若因個案情況無法檢驗判定陽性，但仍有其它情事足認有施用毒品而致不能安全駕駛時，也論以毒駕罪責。

法務部表示，待未來修正草案立法通過後，毒駕行為將能全面處罰，並依個案情節適用現行罰則，即最重處3年有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；因而致人於死者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

此外，致重傷者，最重處7年有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。10年內再犯，因而致人於死者，最重處無期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

毒駕 法務部 毒品

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