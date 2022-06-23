林蔚山押解過程確診 他開庭坐輪椅喊「我完全無罪」

大同集團前董事長林郭文艷、林蔚山夫婦被控為在大陸上市，安排旗下中華映管公司向大陸證監會簽下19項承諾，換取收購大陸閩東電機，卻未於財務報告中揭露，檢方依證券交易法財報不實罪嫌起訴，一審判林郭文艷夫婦及幹部共5人無罪；案件上訴，台灣高等法院今開庭，林蔚山步伐蹣跚走入法庭，庭後則坐輪椅，面對媒體提問，他說「我完全無罪就是了，這個事情完全沒有問題，司法要秉持公正、公平的原則處理」。

律師開庭時指出，林蔚山自宜蘭監獄提解至台北看守所過程中確診新冠肺炎，只能在看守所隔離，直到前日才能律見，故今日才庭呈書狀；林蔚山說，他認為檢方上訴無理由、沒有證據，盼法院駁回檢方上訴。

林郭文艷指出，她既無犯行也沒有犯意，檢方上訴確實沒有理由；林郭文艷委任律師指出，一審判決已查明相關承諾事項不具重大性，華映沒有向會計師隱匿事項，林郭文艷是依專業人員的評估編製財報，並沒有隱匿任何事項。

檢方調查認為，華映2010年藉由股權交換，取得閩東電機7成5股權，不過，大陸證監會、證交所對閩東電機的獨立性存疑；林郭文艷等人先提出17項保證，包括年獲利一成、獲利不足時現金補足，最後加上大同、華映母公司承擔連帶責任，共簽下19項不平等承諾，以換取收購大陸閩東電機，再改名華映科技公司借殼上市。

檢方認為，林郭文艷等人應依證交法揭露相關承諾事項於財報中，卻隱匿對華映利空消息，讓會計師無法查核，調查後依證交法申報及公告不實財務報告罪嫌，起訴林郭文艷夫婦、華映總經理林盛昌及兩名華映財務長簡永忠、汪志成。

一審認定，相關資訊在客觀上不具「重大性」，也非財報上應揭露事項，無法認定林郭文艷等人有「舞弊」的主觀犯意，更無法認定是藉此掩飾收益或營收趨勢。