檢批國民黨不應為政治目的而合理化三中案 張哲琛否認

「三中案」一審判決前總統馬英九無罪，檢方上訴，台灣高等法院5月13日原本傳馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清出庭，因張請假未到，高院今再行準備程序。檢方批不能為達成國民黨的政治目的而將行為合理化，張哲琛則否認犯罪，請法官駁回檢察官上訴。

台北地檢署以證交法特別背信罪、證交法非常規交易罪及刑法背信罪起訴馬英九等三人。檢方認為中視、中影、中廣交易案造成國民黨4.9億、18億、15億元損失，舊黨部大樓交易案造成5.9億元損失，中廣股權交易案還有28.4億元應收股款未實現，相關交易共讓國民黨損害72.9億元。

不過台北地方法院認為中投交易前有評估程序，並洽會計師就交易價格合理性表示意見，再經董事會追認，未違反公開發行公司取得或處分資產準則；另律師意見認為，若未在廣電法規定退出媒體期限前退出，恐有廢照可能，中投在當時僅有余建新一個買主情況下，根據商業決策出售三中，未違反營業常規。

馬英九雖曾介入談判過程，但在會議中卻表示「現在要找出一個方法，雙方可以接受，基本上不違法，然後能夠走完…」，並多次與律師確認交易合法性。北院認為馬英九沒有命令張哲琛、汪海清違法，檢察官所提證據無法證明張、汪有違反證交法等罪，馬英九黨主席身分更不是特別背信罪規範範圍，販售舊黨部大樓也沒造成損害，判決三人無罪。

檢方上訴，高院今傳張哲琛。高檢署公訴檢察官表示，張曾擔任國民黨行管會主委、中投董事長，在處理華夏、中影、中廣、中視與黨部大樓交易時，有形式與實質不符的非常規交易情形。

檢方認為馬英九、張哲琛、汪海清也違反國民黨、中投公司規定，批不能為了達成國民黨的政治目的而合理化（指賤賣），原判決有違誤。

張哲琛則表示，相關的處理經過在一審時就已詳述，黨產的處理不僅依法處理，也請專業經理人分析、評估。張也強調自己沒有收取佣金，沒有圖個人利益。