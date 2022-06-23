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「吹哨者」缺乏保護 綠委籲定專法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】因應恩恩事件有「吹哨者」爆料新北市消防局錄音檔，綠委吳玉琴與數個勞團23日召開記者會，呼籲政府制定《公益揭弊保護法》，保護吹哨者。台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎說，公私部門違法行為恐含括食安、醫療與疾病，不能只靠外部監督，也要保障內部揭弊機制。吳玉琴也說，應該設立專法，而非多法模糊規定。

吹哨機制 需有專法

吳玉琴說，政府單位或民間機關的政風單位失靈時，若該單位所為有違公益，透過內部機制舉發是很重要的揭弊管道，但若揭弊者揭弊後遭到報復，甚至是法院判決對原機關不忠誠，這樣會讓吹哨者機制無法運作，因此她呼籲行政院將吹哨者專法送交立院，進行立法討論。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，過去遇到食安危機時，勞團就多次倡議要仿效國外設立專法保護吹哨者。但台灣目前相關保護條文散見《勞基法》與《職業安全衛生法》等處，無法對吹哨者建立完整的保護機制，除了恩恩事件，還有私校與不法廠商合作的「烏干達學工事件」，都需要吹哨者揭弊。

內部舉報更有效

黃怡翎指出，公私部門有些違法行為與公益相關，範圍涉及食安、疾病、汙染、工安等，除了靠外部監督機制外，內部的公益揭弊往往更能達到效果，以職業安全衛生工作為例，若能強化內部吹哨者保護機制，也可彌補政府長期以來勞檢人力不足的問題。

「德國原本也怕吹哨者濫訴，但近年來也決定制定專法！」政大法學院教授林佳和指出，德國普遍原本也認為(1)無專法，吹哨者也可受保護；(2)專法恐鼓勵員工拼命爆料，但近年來實踐發現還是需要制定專法。

林佳和認為，台灣過去許多案例是吹哨者遭法院判決對原機關不忠，這種現象應該改善。

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食安 勞團

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