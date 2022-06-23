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女子廣告試鏡遭性侵 惡狼藏偷拍影片還想求交保

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名王姓男子在求職網站徵廣告女演員，卻利用試鏡機會性侵應徵女子，還偷拍影片留存，被桃園地檢署依加重強制性交等罪起訴，至今羈押禁見，但他不服，抗告主張事證調查明確，再無羈押必要；桃園地院調查，王男至今未交代影片下落，還提供假的電腦密碼影響辦案，認為有再犯、滅證之虞，最後駁回聲請。

據了解，王男曾利用拍攝性感寫真機會猥褻女模，被法院判刑且執行完畢，但他仍不知悔改，又以影像公司負責人身份包裝，在求職網站徵求女演員，然後利用試鏡機會犯案；桃園地檢署偵辦此案，上個月以1次加重強制性交罪、9次妨害秘密罪起訴王男，但王男始終否認性侵，只認偷拍影片，所以移審桃園地院後仍被裁定羈押禁見。

王男不滿法院強制處分結果，抗告主張全案事證已調查明確，再無串、滅證可能，且前案距離本案時間久遠，犯罪手法與情節均不同，應無從認定有反覆實施之虞，因此請求撤銷羈押處分。

法院認為，王男涉嫌性侵女子又錄影留存，屬最輕本刑5年以上重罪，而且他自承有拍影片，但扣案的電腦主機未找到影片，難保他事後刪除或更改證據的可能。此外，王男犯後已丟棄作案用的攝像頭，當警方搜索查扣電腦主機時，還提供錯誤的電腦密碼，影響警方辦案，足見其有湮滅證據行為。

王男雖主張前案與本案的犯罪情節及手法不同，應不構成再犯理由，但法院調查他前案是藉拍攝性感寫真機會猥褻女模，本案也是利用影像公司負責人身分對試鏡女子出手，犯罪手法幾近相同，可認有反覆實施之虞，因此駁回聲請。

王姓男子在網路徵廣告演員，卻利用試鏡機會性侵女子及偷拍，事後電腦被查扣，還提供假密碼影響警方辦案。示意圖／Ingimage
王姓男子在網路徵廣告演員，卻利用試鏡機會性侵女子及偷拍，事後電腦被查扣，還提供假密碼影響警方辦案。示意圖／Ingimage

桃園 性侵 猥褻

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