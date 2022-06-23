藝術家果園涉性侵、猥褻身障男學員 二審判3年8月

高雄知名洪姓藝術家長期贊助社福團體，2017年時，他以果園需要人力為由，請慈善機構派兩名身障學員幫忙，卻涉嫌在果園猥褻、性侵兩名男學員，高雄高分院審理後，依妨害性自主罪，判畫家3年8月徒刑。可上訴。

判決指出，洪男長期捐助作品給慈善機構義賣，和慈善機構的林姓女負責人結為好友；2017年起，洪以果園農務繁忙，因此請林女協助，希望她派學員到他六龜的果園幫忙，工作的學員每天可領取500元工作獎勵金。

機構出於信任，每次學員前往果園都由洪負責接送；隔年3月，洪男找上林女，指定機構要派3名他欽點的學員到果園協助，洪當天載著兩名學員到果園後，當天下午卻要求其中兩名學員脫掉褲子，在果園內涉嫌對兩人猥褻、性侵。

兩名學員回到機構後雖無異狀，但同月9日教保員巡房時，發現其中1人有模仿肛交的狀況，經過訪談，才發覺有學員遭洪男性侵，林女沒多久跑去找洪質問，「我們自己會教，不需要你來協助」，洪卻要求林別往上通報，還稱要捐出作品給機構義賣，企圖息事寧人。

後來該機構往社會局通報，全案才曝光；洪男否認性侵，稱當天他是在上大號，褲子還沒穿就看到學員在他後方手淫，他並未對兩名學員猥褻、性侵。

但法院審理期間，法官根據受猥褻、性侵的學員指證，且林女也證稱案發後曾找洪男質問，洪還要求她不要通報社會局，綜合相關事證，認定洪在果園涉嫌性侵、猥褻兩名學員，各處3年4月、8月有期徒刑，合併應執行3年8月。