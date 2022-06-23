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林義傑公司告網友侵權又一樁 檢認罪嫌不足不起訴
超馬好手林義傑經營「真相智財顧問公司」，日前捲入著作權蟑螂案，其中一案提告網友侵權，結果也出爐，士林地檢署近日偵結，依罪嫌不足不起訴該名網友。
真相智財顧問公司指，薛姓男子去年8月31日上網以「P2P」點對點方式傳輸，從網站「DDR愛好者之家論壇」上，以BT軟體下載、上傳韓國電影「金派特務」，供不特定人下載觀看，是違反著作權。
薛男坦承下載影片，但沒有印象曾經下載「金派特務」，且他下載時會將軟體上傳速度調整成0，代表檔案不會上傳。
檢方認為，「真相」公司提出的網站翻拍畫面，僅能證明友人透過薛男IP下載影片，但無法排除薛男將網路分享給他人使用，或網路熱點密碼遭人破解，用來下載影片，難辨該IP就是薛男使用；因本案未查扣薛男電腦設備或行動裝置，查明存有該影片檔案，缺乏充分佐證可認薛涉犯侵權，應認罪嫌不足，予以不起訴。
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