林義傑公司告網友侵權又一樁 檢認罪嫌不足不起訴

超馬好手林義傑經營「真相智財顧問公司」，日前捲入著作權蟑螂案，其中一案提告網友侵權，結果也出爐，士林地檢署近日偵結，依罪嫌不足不起訴該名網友。

真相智財顧問公司指，薛姓男子去年8月31日上網以「P2P」點對點方式傳輸，從網站「DDR愛好者之家論壇」上，以BT軟體下載、上傳韓國電影「金派特務」，供不特定人下載觀看，是違反著作權。

薛男坦承下載影片，但沒有印象曾經下載「金派特務」，且他下載時會將軟體上傳速度調整成0，代表檔案不會上傳。