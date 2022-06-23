快訊

恩恩案新北衛生局電話沒人接？ 局長澄清4疑點：不是唱空城計

台大生重考醫學系佔名額...口委竟認不得？ 教授這樣分析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林義傑公司告網友侵權又一樁 檢認罪嫌不足不起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

超馬好手林義傑經營「真相智財顧問公司」，日前捲入著作權蟑螂案，其中一案提告網友侵權，結果也出爐，士林地檢署近日偵結，依罪嫌不足不起訴該名網友。

真相智財顧問公司指，薛姓男子去年8月31日上網以「P2P」點對點方式傳輸，從網站「DDR愛好者之家論壇」上，以BT軟體下載、上傳韓國電影「金派特務」，供不特定人下載觀看，是違反著作權。

薛男坦承下載影片，但沒有印象曾經下載「金派特務」，且他下載時會將軟體上傳速度調整成0，代表檔案不會上傳。

檢方認為，「真相」公司提出的網站翻拍畫面，僅能證明友人透過薛男IP下載影片，但無法排除薛男將網路分享給他人使用，或網路熱點密碼遭人破解，用來下載影片，難辨該IP就是薛男使用；因本案未查扣薛男電腦設備或行動裝置，查明存有該影片檔案，缺乏充分佐證可認薛涉犯侵權，應認罪嫌不足，予以不起訴。

超馬好手林義傑。圖／本報資料照片
超馬好手林義傑。圖／本報資料照片

P2P

延伸閱讀

YouTube去年底透過Content ID機制 提出版權聲明數量超過7億5000萬筆

前車之鑑！林義傑扮「著作權蟑螂」 下場可能是這樣

Steam出手？戰術FPS《Ready or Not》整組消失 夜店大屠殺更新商標侵權

陳琮勛／「林義傑用BT種子釣魚」？回溯BT與著作權的愛恨情仇

相關新聞

「9警貪汙案」新北警鐵腕開鍘 分局長記過、所長遭拔官

新北市、桃園市與新竹縣三地共六派出所爆發多名員警涉嫌收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單，新北6名涉案員警3羈押3交保...

孫安佐製手槍未遂公訴不受理 檢方上訴遭高院駁回

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，遭控2018年在美國涉嫌製造手槍未遂罪，士林地方法院今年1月以美國法律不處罰，本國法院無審判權...

遊桃山下階梯摔死 武陵農場、東勢林管處被求償600萬

陳姓婦人4年前到武陵農場觀光時，在桃山步道階梯摔倒撞到頭死亡，4名子女對武陵農場、東勢林管處求償近600萬元，一、二審法...

女子廣告試鏡遭性侵 惡狼藏偷拍影片還想求交保

桃園一名王姓男子在求職網站徵廣告女演員，卻利用試鏡機會性侵應徵女子，還偷拍影片留存，被桃園地檢署依加重強制性交等罪起訴，...

藝術家果園涉性侵、猥褻身障男學員 二審判3年8月

高雄知名洪姓藝術家長期贊助社福團體，2017年時，他以果園需要人力為由，請慈善機構派兩名身障學員幫忙，卻涉嫌在果園猥褻、...

林義傑公司告網友侵權又一樁 檢認罪嫌不足不起訴

超馬好手林義傑經營「真相智財顧問公司」，日前捲入著作權蟑螂案，其中一案提告網友侵權，結果也出爐，士林地檢署近日偵結，依罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。