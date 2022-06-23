技術員學跆拳道偷親男童小鳥 被抓包道歉賠錢獲緩刑

台中黃姓技術員參加某跆拳道才藝班時，因常幫接送班上1名6歲男童下課，卻為滿足個人性慾偷摸、親吻男童生殖器，東窗事發後趕緊道歉賠償，法院認為他影響男童身心，但衡量手段、犯後態度等，認為情堪憫恕予以減刑，依妨害性自主罪判他1年10月，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，黃男利用男童信任，2021年12月至隔年1月間，先是騎機車載對方回家時趁等紅燈伸手偷摸他生殖器，黃又認為男童年紀小不知反抗，還大膽帶回家拖他褲子亂摸、親吻下體，後來男童無意間透露遇害，家人驚覺異狀報警才曝光。

黃男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，也有男童指認、訪談紀錄等，且黃當時和男童同為跆拳道班學生，也表示知道對方當時還在讀國小一、二年級，是未滿14歲之人。

法院認為，黃未經男童同意亂摸、親吻他下體，男童因年幼而未立刻拒絕，就算黃沒用強暴脅迫等方式，仍應認為是違反男童意願而屬於強制。

法院也審酌，黃沒有對男童施以暴力行為，或嚴重影響他意思自由的手段，犯罪情節、所生危害未至重大，被發現後也隨即坦承道歉，並已和男童家長和解賠償完畢，現正接受心理晤談中，可見他有盡力彌補，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。