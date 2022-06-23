快訊

恩恩案新北衛生局電話沒人接？ 局長澄清4疑點：不是唱空城計

台大生重考醫學系佔名額...口委竟認不得？ 教授這樣分析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

技術員學跆拳道偷親男童小鳥 被抓包道歉賠錢獲緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓技術員參加某跆拳道才藝班時，因常幫接送班上1名6歲男童下課，卻為滿足個人性慾偷摸、親吻男童生殖器，東窗事發後趕緊道歉賠償，法院認為他影響男童身心，但衡量手段、犯後態度等，認為情堪憫恕予以減刑，依妨害性自主罪判他1年10月，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，黃男利用男童信任，2021年12月至隔年1月間，先是騎機車載對方回家時趁等紅燈伸手偷摸他生殖器，黃又認為男童年紀小不知反抗，還大膽帶回家拖他褲子亂摸、親吻下體，後來男童無意間透露遇害，家人驚覺異狀報警才曝光。

黃男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，也有男童指認、訪談紀錄等，且黃當時和男童同為跆拳道班學生，也表示知道對方當時還在讀國小一、二年級，是未滿14歲之人。

法院認為，黃未經男童同意亂摸、親吻他下體，男童因年幼而未立刻拒絕，就算黃沒用強暴脅迫等方式，仍應認為是違反男童意願而屬於強制。

法院也審酌，黃沒有對男童施以暴力行為，或嚴重影響他意思自由的手段，犯罪情節、所生危害未至重大，被發現後也隨即坦承道歉，並已和男童家長和解賠償完畢，現正接受心理晤談中，可見他有盡力彌補，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院審理後依3個對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，各黃判1年7月，應執行1年10月，緩刑4年，但也考量黃有強化對性自主權尊重必要，命他應參加法治教育6場。

黃男偷摸、親吻男童生殖器，法院依妨害性自主罪判他1年10月，緩刑4年，示意圖與本案無關。圖／報系資料照
黃男偷摸、親吻男童生殖器，法院依妨害性自主罪判他1年10月，緩刑4年，示意圖與本案無關。圖／報系資料照

跆拳 猥褻

延伸閱讀

騙岳父幫清債務辦假離婚 科技男弄假成真還被判刑

被從大腿被一路往上舔 妙齡女酒醉遭撿屍

色老闆酒醉搓揉女員工胸部 酒醒後悔賠120萬獲緩刑

警繳不出千萬房貸竟敲詐毒犯20萬 高院輕判還免褫公權

相關新聞

「9警貪汙案」新北警鐵腕開鍘 分局長記過、所長遭拔官

新北市、桃園市與新竹縣三地共六派出所爆發多名員警涉嫌收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單，新北6名涉案員警3羈押3交保...

孫安佐製手槍未遂公訴不受理 檢方上訴遭高院駁回

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，遭控2018年在美國涉嫌製造手槍未遂罪，士林地方法院今年1月以美國法律不處罰，本國法院無審判權...

遊桃山下階梯摔死 武陵農場、東勢林管處被求償600萬

陳姓婦人4年前到武陵農場觀光時，在桃山步道階梯摔倒撞到頭死亡，4名子女對武陵農場、東勢林管處求償近600萬元，一、二審法...

女子廣告試鏡遭性侵 惡狼藏偷拍影片還想求交保

桃園一名王姓男子在求職網站徵廣告女演員，卻利用試鏡機會性侵應徵女子，還偷拍影片留存，被桃園地檢署依加重強制性交等罪起訴，...

藝術家果園涉性侵、猥褻身障男學員 二審判3年8月

高雄知名洪姓藝術家長期贊助社福團體，2017年時，他以果園需要人力為由，請慈善機構派兩名身障學員幫忙，卻涉嫌在果園猥褻、...

林義傑公司告網友侵權又一樁 檢認罪嫌不足不起訴

超馬好手林義傑經營「真相智財顧問公司」，日前捲入著作權蟑螂案，其中一案提告網友侵權，結果也出爐，士林地檢署近日偵結，依罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。