「9警貪汙案」新北警鐵腕開鍘 分局長記過、所長遭拔官
新北市、桃園市與新竹縣三地共六派出所爆發多名員警涉嫌收賄、配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單，新北6名涉案員警3羈押3交保，新北市警局今鐵腕開鍘。
新北警遭羈押3人立即依法停職，交保3人依偵審結果從重懲處，樹林警分局前任分局長陳永昌記過二次，現任分局長趙家輝自檢清查，行政懲處另行再議，樹林三多派出所長李健立遭拔官，調整非主管職務。
新北市、桃園市與新竹縣三地共六派出所爆發多名員警涉嫌收賄，新北地檢署昨以涉嫌收賄、圖利等罪嫌重大，且有串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請七名員警、六名代辦業者及一名代檢廠檢驗員羈押禁見，案情不排除向上延燒。
新北6名涉案員警昨經法院裁定3人羈押3人交保，新北市警局今鐵腕開鍘，羈押3人立即依法停職，交保3人依偵審結果從重懲處。
樹林分局前分局長、現任三重分局長陳永昌記過二次，現任樹林分局長趙家輝去年8月24日到任後發現弊端且立即自檢清查，行政懲處另行再議，樹林三多派出所長李健立遭拔官，調整非主管職務，板橋分局信義派出所所長鍾明豐連帶調整職務。
新北市警局長黃宗仁表示，對相關員警涉案表示痛心，身為國家執法者，心態上絕對不允許有任何一點違法犯紀念頭，且警察紀律與聲譽不容挑戰。
他表示，後續將再嚴懲追究歷任副分局長、督察組組長、交通組組長、所長、副所長考監責任，不限層級，從嚴辦理，淘汰不適任警察，杜絕警紀歪風，同時持續全面清查是否還有其他人員涉案，全力配合地檢署調查，依法秉持「不掩飾、不護短、不輕縱」態度，從重追究涉案人員行政責任，展現決心以維警譽。
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