遊桃山下階梯摔死 武陵農場、東勢林管處被求償600萬

陳姓婦人4年前到武陵農場觀光時，在桃山步道階梯摔倒撞到頭死亡，4名子女對武陵農場、東勢林管處求償近600萬元，一、二審法院都認為，該階梯是在東勢林管處轄內，但林管處基於供民眾遊憩設置，不是為私經濟目的，非處企業經營者地位，認為子女求償無據予以駁回，可上訴。

陳婦的4名子女主張，2018年9月11日帶媽媽去武陵農場，經桃山步道要下階梯上廁所，因階梯高度不同又未設警語，導致媽媽步伐不穩跌倒摔死，認為武陵農場、東勢林管處身為企業經營者，卻無任何警告標示導致事故。

子女也控訴，購買門票有包含保險費，應視為有替母親投保團體傷害險、公共意外責任險，但武陵農場2018年7月19日起卻於門票未減少下不再為旅客投保團體傷害險，導致他們拿不到300萬元理賠，4人連同精神撫慰金、喪葬等費用，對武陵農場、東勢林管處求償598萬6319元。

武陵農場抗辯稱，門票是奉令調整收費，桃山步道非他們設置、管理或維護，而是由東勢林管處負責；東勢林管處則說，階梯入口有貼「樓梯陡峭」、「小心行走」標語，營業人是武陵農場，他們沒向遊客收費，另2單位也爭執相關保險適用關係。

台中地院審酌，案發的桃山瀑布階梯非在武陵農場內，而是於東勢林管處內，因此難課以經營者責任；而東勢林管處是辦理林務工作的機關，並非提供旅遊服務為業，不是法規的企業經營者，2單位也和陳婦不構成旅遊契約，認為子女求償無據，予以駁回。

4名子女不服上訴，台中高分院根據地籍圖、土地清冊，認定事發地桃山步道階梯非在武陵農場內，確屬東勢林管處管轄，不過該階梯是林管處為民眾步行桃山瀑布如廁需要設置，屬於公有公共設施，是國家所為的行政給付，非基於私經濟目的，因此東勢林管處並非企業經營者。