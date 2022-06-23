快訊

憂猴痘來襲…疾管署公告為第二類法定傳染病 24小時內需通報

1歲男嬰急救中！兩30多歲男都打完三劑 發病三天內死亡

直播／本土今增4萬8283例、死亡166人 整體疫情下降7.5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連三年幫工讀生打卡湊時數 速食店女店長詐欺起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一名日式連鎖速食店黃姓女店長，為了替店內一名洪姓男工讀生湊足每月最低工時，不僅替洪男上班還幫他打卡，時間長達三年，後來遭公司內部稽核發現開除及提告。由於公司堅持不願原諒黃女，和解無望，台北地檢署23日依詐欺罪將黃女起訴，洪男和另名幫黃女打卡的林姓店員則獲緩起訴。

據檢方調查，該速食店因公司規定，正職員工比照勞基法規定，每月工時上限為190小時，工讀生每周上班時數至少需達20小時以上。由於洪男身兼多職，難以達到公司工時最低門檻，於是與黃女共議，由黃女上班，再以洪男名義打上、下班卡，以湊足公司要求的最低時數。

後來公司發現，洪男原本應徵時段是晚班，卻不時會上清晨4、5點的班，經內部稽核察覺有異，進而查出黃女替洪男上班、代打卡，待領取薪資後，再將未實際上班時數薪資退還給黃女；有時黃女還會找林男幫她打卡，前後自2018年至2021年，詐領薪資約10萬餘元。

公司發現上述犯行後，對於黃女身為店長竟帶頭造假出勤紀錄無法原諒，不僅將她開除，提告後對於黃女願意歸還溢領薪資也拒絕和解，但願意原諒洪男及林男。檢察官因此處分洪、林二人緩起訴1年，並要求洪男接受法治教育及繳交公庫1萬元緩起訴處分金。

一名日式連鎖速食店黃姓女店長替洪姓男工讀生上班、打卡，時間長達三年，遭北檢依詐欺罪起訴。記者蔣永佑／攝影
一名日式連鎖速食店黃姓女店長替洪姓男工讀生上班、打卡，時間長達三年，遭北檢依詐欺罪起訴。記者蔣永佑／攝影

薪資 工時 速食

延伸閱讀

限時3天衝了！ 「SHARE TEA歇腳亭x任賢齊」正能量新歌贈好禮 全門市「珍奶免費喝」

桃園／打卡拍照好去處！十一份觀光文化園區 朝聖《我的少女時代》場景

料多到滿出來！王品集團浮誇系美食限時拚場推優惠

請同事代打卡多領「146元」薪水 2女職員詐欺被判刑

相關新聞

槍殺天道盟前分會長 槍手一審遭判19年6月徒刑

男子蔡易昇涉嫌槍殺天道盟濟公會八里分會前會長林文章，士林地檢日前依槍砲、殺人罪嫌起訴，經審理，士林地院今早宣判，判蔡19...

孫安佐製手槍未遂公訴不受理 檢方上訴遭高院駁回

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，遭控2018年在美國涉嫌製造手槍未遂罪，士林地方法院今年1月以美國法律不處罰，本國法院無審判權...

林益世收賄6300萬貪汙爭議 提案最高法院大法庭審理

國民黨前立委林益世12年前收受6300萬元，協助地勇公司負責人陳啟祥獲得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約，林因財...

政院拍板！吸毒開車就有罪 最重關3年

行政院會今天通過刑法第185條之3修正草案，駕駛動力交通工具者，如有施用毒品行為，其尿液經檢驗判定陽性就構成刑責。最重可...

連三年幫工讀生打卡湊時數 速食店女店長詐欺起訴

一名日式連鎖速食店黃姓女店長，為了替店內一名洪姓男工讀生湊足每月最低工時，不僅替洪男上班還幫他打卡，時間長達三年，後來遭...

紅富海吸金案拍賣8月又要來了 珍貴雞血石登場

「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價前2波拍賣受到熱烈討論，法務部行政執行署新竹分署獲苗栗地方檢察署囑託，將於8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。