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連三年幫工讀生打卡湊時數 速食店女店長詐欺起訴
一名日式連鎖速食店黃姓女店長，為了替店內一名洪姓男工讀生湊足每月最低工時，不僅替洪男上班還幫他打卡，時間長達三年，後來遭公司內部稽核發現開除及提告。由於公司堅持不願原諒黃女，和解無望，台北地檢署23日依詐欺罪將黃女起訴，洪男和另名幫黃女打卡的林姓店員則獲緩起訴。
據檢方調查，該速食店因公司規定，正職員工比照勞基法規定，每月工時上限為190小時，工讀生每周上班時數至少需達20小時以上。由於洪男身兼多職，難以達到公司工時最低門檻，於是與黃女共議，由黃女上班，再以洪男名義打上、下班卡，以湊足公司要求的最低時數。
後來公司發現，洪男原本應徵時段是晚班，卻不時會上清晨4、5點的班，經內部稽核察覺有異，進而查出黃女替洪男上班、代打卡，待領取薪資後，再將未實際上班時數薪資退還給黃女；有時黃女還會找林男幫她打卡，前後自2018年至2021年，詐領薪資約10萬餘元。
公司發現上述犯行後，對於黃女身為店長竟帶頭造假出勤紀錄無法原諒，不僅將她開除，提告後對於黃女願意歸還溢領薪資也拒絕和解，但願意原諒洪男及林男。檢察官因此處分洪、林二人緩起訴1年，並要求洪男接受法治教育及繳交公庫1萬元緩起訴處分金。
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