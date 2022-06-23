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孫安佐製手槍未遂公訴不受理 檢方上訴遭高院駁回

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，遭控2018年在美國涉嫌製造手槍未遂罪，士林地方法院今年1月以美國法律不處罰，本國法院無審判權，判決公訴不受理。檢方認為孫的行為違反美國聯邦法典第922條，提起上訴，台灣高等法院今駁回。

孫安佐（22歲）5月3日到高院開庭，當時他表示「結果還沒出來，也沒什麼好講的」。

孫安佐2018年在美國犯下「持有彈藥罪」、「恐怖威脅罪」，服刑238日後回台，孫鵬、狄鶯跨海救子，孫安佐回台下飛機，直接被帶往士林地檢署調查；2020年8月，檢方認定孫安佐從無到有拼裝1把槍，「改造、組合也是製造過程」，依未經許可製造手槍未遂罪嫌起訴。

士林地方法院開庭9次，辯護團隊始終主張「我國沒有審判權」，懇請法院公訴不受理。士院認為孫安佐觸法但行為地在美國，美國法律不處罰，因此我國無審判權，公訴不受理。士院認定，孫觸犯我國修正前槍砲彈藥刀械管制條例「製造具殺傷力改造手槍未遂罪」，但是符合我國刑法第7條但書「犯罪地的法律不罰」。

檢方認為孫安佐觸犯美國法律非法持有槍枝罪，仍上訴。高院開庭時，法官詢問孫安佐有何意見？他請律師回答。律師丁榮聰表示，孫的行為在美國不構成「商業行為」，沒有違反美國法律，且上訴書指孫持有槍枝零組件，已構成「firearm」的定義，但firearm是要能射擊的完整槍枝，孫所持有的並不是。

丁榮聰舉例，手機主機板是重要組成零件，但不能說主機板就是手機，一把手槍只有機匣，沒辦法發揮作用。許說，孫沒有車床這類的設備與能力，雖然在台灣也要尊重美國的法律，美國只起訴持有彈藥罪，且美國聯邦法典第922條還規範要有商業目的，就算製造出來，沒有商業行為也沒事。

另名律師翁百垚表示，美國法上「frame」必須是百分之百的下槍身，孫安佐持有的是80%的下槍身，美國司法部也回函稱在沒有見到零件的情況下，無法判斷零件有何功能，且手槍零件已銷毀，無從判辨100%是下槍身；假設持有完整的下槍身，也是犯持有手槍主要組成零件罪，不是製造手槍未遂罪。

高院審理後認為，孫安佐未經許可製造可發射子彈具有殺傷力的改造手槍未遂犯行，並不該當美國聯邦法典及賓州法律的處罰要件，應認依犯罪地法律為不罰的行為，依刑法第7條但書規定即不適用我國刑法，依刑事訴訟法規定，應諭知不受理。

孫安佐5月3日到台灣高等法院開庭，當時他步出法庭時表示「結果還沒出來，也沒什麼好講的」。資料照片。記者王宏舜／台北報導
孫安佐5月3日到台灣高等法院開庭，當時他步出法庭時表示「結果還沒出來，也沒什麼好講的」。資料照片。記者王宏舜／台北報導

美國 孫安佐 槍枝 刑事訴訟

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