員警遭控家暴喝花酒 分局簽報記過列汰除對象

有女子在臉書社團指控彰化縣1名員警長期家暴，還開設賭場及喝花酒；員警所屬的彰化縣警察局彰化分局指出，經查證確有此事，已簽報記過處分，也將這名員警列為汰除對象。

有女子今天在臉書社團「靠北男友/老公」發文指控，彰化分局1名派出所洪姓員警長期家暴，且開設賭場及喝花酒，女子還貼出驗傷單證明自己長期被家暴，及貼出她和洪員對話的截圖，洪員稱他把警察工作當副業而已；女子指出，如果遇到此人，不要相信他的說法。

彰化分局1名員警指出，被指控的洪姓員警在南彰化地區任職時即被檢舉開賭場以及和已婚女子交往遭處分，調到彰化分局後，分局長官還告誡洪姓員警注意自己的行為，不要涉足不正當場所，沒想到才報到沒幾天就出包。

彰化分局接獲檢舉指洪姓員警出入有女陪侍的KTV，督查單位調查後確認有此事，分局已簽報記過處分，也將洪姓員警列為汰除對象。