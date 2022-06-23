紅富海吸金案拍賣8月又要來了 珍貴雞血石登場

「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價前2波拍賣受到熱烈討論，法務部行政執行署新竹分署獲苗栗地方檢察署囑託，將於8月進行第三波拍賣。新竹分署指出，將推出有「石中之后」美譽的珍貴雞血石等72件雕刻藝術品，堪稱「史上最狂」。

行政執行署新竹分署今天指出，「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，今年1月19日及4月19日新竹分署2波拍賣會大成功，新竹分署再次推出同樣萬眾矚目「石中之后」將進行第三波拍賣，預計拍賣物件高達72件，數量驚人

新竹分署指出，第3波拍賣物件不同於前2次拍賣黃金，而是推出計72件雕刻藝術品，每件都有大陸鑑定師出具的鑑定書，材質主要為珍貴的雞血石，雞血石由於產量相當有限，市場價格經久不衰，雞血石美麗、晶瑩、稀少，歷來被譽爲「石後」、「印石公主」、「章石皇后」，每件藝術品帶有如鮮血般色彩，且雕工精細，很值得收藏。