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紅富海吸金案拍賣8月又要來了 珍貴雞血石登場

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價前2波拍賣受到熱烈討論，法務部行政執行署新竹分署獲苗栗地方檢察署囑託，將於8月進行第三波拍賣。新竹分署指出，將推出有「石中之后」美譽的珍貴雞血石等72件雕刻藝術品，堪稱「史上最狂」。

行政執行署新竹分署今天指出，「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，今年1月19日及4月19日新竹分署2波拍賣會大成功，新竹分署再次推出同樣萬眾矚目「石中之后」將進行第三波拍賣，預計拍賣物件高達72件，數量驚人

新竹分署指出，第3波拍賣物件不同於前2次拍賣黃金，而是推出計72件雕刻藝術品，每件都有大陸鑑定師出具的鑑定書，材質主要為珍貴的雞血石，雞血石由於產量相當有限，市場價格經久不衰，雞血石美麗、晶瑩、稀少，歷來被譽爲「石後」、「印石公主」、「章石皇后」，每件藝術品帶有如鮮血般色彩，且雕工精細，很值得收藏。

雞血石同壽山石、青田石、巴林石並列，享有中國「四大國石」的美稱，今年雕刻藝術品拍賣會不但有珍貴的雞血石，「四大國石」一次到位，有興趣的民眾、行家趕緊把握這次機會，錯過不再。

新竹分署指出，今年雕刻藝術品拍賣會不但有珍貴的雞血石，「四大國石」一次到位。圖／行政執行署新竹分署提供
新竹分署指出，今年雕刻藝術品拍賣會不但有珍貴的雞血石，「四大國石」一次到位。圖／行政執行署新竹分署提供
新竹分署指出，今年雕刻藝術品拍賣會不但有珍貴的雞血石，「四大國石」一次到位。圖／行政執行署新竹分署提供
新竹分署指出，今年雕刻藝術品拍賣會不但有珍貴的雞血石，「四大國石」一次到位。圖／行政執行署新竹分署提供
新竹分署指出，今年雕刻藝術品拍賣會不但有珍貴的雞血石，「四大國石」一次到位。圖／行政執行署新竹分署提供
新竹分署指出，今年雕刻藝術品拍賣會不但有珍貴的雞血石，「四大國石」一次到位。圖／行政執行署新竹分署提供

新竹 拍賣會 吸金

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