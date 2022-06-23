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「抹紅」陳筱諭被判4月 賴惠員和解後請求法官無罪宣判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市民進黨立委賴惠員2019年在電視影射，參加立委補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」，一審認定意圖使人不當選而傳播不實，依違反選罷免法判賴惠員4月徒刑，褫奪公權1年，不服上訴，今天上午台南高分院開庭，她當庭道歉認錯外，雙方已達和解，預定8月18日宣判。

賴惠員表示，她沒有犯罪，請求法官做無罪判決。她說，當時她是市議員落選人並非參選人，受邀政論節目評論民進黨分裂，並非針對陳小姐，也沒有意圖使陳小姐不當選之念，因為此案讓她有深刻體認，對自己造成陳小姐及其家人傷害，她已經知錯也認錯，請求法官給她一個機會。

黃偉哲當選台南市長後，2019年3月舉辦立委補選。當月8日，尚未擔任立委的賴惠員在「政經看民視」發表「大家也知道陳筱諭後面是誰在操盤！這個很清楚！」主持人問「誰在操盤？」她說，當然是中共，資金真的很明顯，並手持「都是國共在操盤」看板。

陳筱諭認為賴的言行已足以損害她名譽及公眾投票意向而提告，台南地檢署依違反選罷法起訴賴；一審認定，賴惠員在公開播出節目中，講述陳筱諭競選經費來自大陸，影射選舉受大陸操控，未能提出已盡查證義務證據，事證明確，判賴惠員4月徒刑，褫奪公權1年，不服上訴。

二審審理時，賴惠員找兩證人作證，律師表示，賴惠員曾私下向陳陣營相關人士求證，已善盡求證之責，且「抹紅」在其認知屬政黨傾向，且為憲法所保障，且賴經求證，陳陣營國民黨大老李和順與大陸政商關係所做綜合判斷，沒有實質的惡意，請求法官諭知無罪宣判。

檢方指出，民代與市井小民喝茶聊天間言論不同，應善盡求證之責，且在媒體散布及影響層面很大，舉國皆知，如今被告對其言論無法查證且無從查證，仍在全國觀眾面前做此評論，將其抹紅為中共代理人或操盤手，自會影響選民投票意願，且適值年底選舉之際，請求法官維持原判，若法官審酌雙方已和解，也能做適當判決，否則台灣選風岌岌可危。

賴惠員與陳筱諭已達成和解外，賴惠員當庭對自己造成陳小姐及其家人傷害致歉，也請求法官給她一個機會。圖／翻攝自賴惠員臉書
賴惠員與陳筱諭已達成和解外，賴惠員當庭對自己造成陳小姐及其家人傷害致歉，也請求法官給她一個機會。圖／翻攝自賴惠員臉書

賴惠員 台南市長 陳筱諭

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