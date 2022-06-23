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男確診居隔竟還酒駕騎車外出 攔查警嚇傻 幸快篩陰
謝姓男子確診新冠肺炎居家隔離中，14日晚間騎機車外出，在中埔鄉台18線阿里山公路18.7公里，遭員警攔查，酒測超過0.25MG/L，觸犯公共危險罪，謝男供稱自己確診COVID-19病毒，須居隔至19日，因要購物才會違規外出。
警方馬上打電話詢問衛生局，證實謝男違反居家隔離規定，馬上穿防護衣將謝男帶回派出所偵訊，警方偵訊後將謝男依公共危險罪函送嘉義地檢署偵辦，員警嚇一跳，趕緊快篩沒事。
警方調查，14日晚間8點半，頂六所巡邏員警在台18線阿里山公路18.7公里處，見1男子騎機車形跡可疑，員警上前攔查，在謝姓男子身上聞到濃厚酒味，謝男坦承數小時飲酒，警方酒測，酒測值超過0.25MG/L以上。
警方呼籲駕駛人切勿心存僥倖酒駕上路，避免造成生命危害及交通事故發生，疫情嚴峻，請民眾務必配合中央流行疫情指揮中心防疫規定及措施，保護自己也保護他人。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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