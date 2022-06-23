名師講義抄襲競爭對手 多題「原文照抄」相似度100%

在高雄多個補習班任教的賴姓化學名師，被控把魯姓補教名師編撰的6本教材重編後，當成自己的講義拿到補習班教學，魯男發現後提告，賴卻反駁稱「以為大家都是從網路抓題庫」，雄檢偵查時，發現賴男重編的教材有167項涉及抄襲，相似度大多超過80%，還有100%原文照抄，偵結後依違反著作權法，將賴男起訴。

檢方調查，賴男再高雄鳳山、小港兩家補習班任教，魯男則為另家補習班的化學講師，另與教學網站合作，開設線上數位學習課程；2013年時，賴男為準備上課教材，從線上學習網站購入6本魯男編撰的教材。

從2015年7月起，賴再以盧男編修的教材，重編成「高一化學第一次段考」、「高一化學第二次段考」、「高一化學第三次段考」、「國三升高一招生專用講義先修課程」等4本教材，拿到自己任教的補習班作為上課講義使用。

隔年魯男從學生手中接過賴男講義，發現題目、課程內容與他編寫的講義極為相似，經過進一步比對，發現賴所編撰的教材根本就是抄襲他的著作，怒對賴提告侵害著作權。

雄檢偵查時賴男坦承節錄魯男講義內容，製作成化學講義，但否認侵權，稱他抄襲的是題目部分，以為大家都是從網路抓題目來做成講義。另賴的辯護律師還搬出教育部課綱，稱坊間流通的參考書、網路資訊，都可以找到用與雷同的資料，魯男講義也大量引用其他老師。

檢方後來委託財團法人中華工商研究院智慧資產研究院區鑑定，發現賴男編寫的4本教材中，有167項題目、解題方法、講義內容等，與魯男編寫的內容相似，且相似度大多超過80%，甚至有多項題目、課程內容等，相似度高達100%，等同直接原文照抄。