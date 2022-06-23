快訊

超越香港、紐約！台北為何是世界高端生活第三貴城市？

北台灣這些偏鄉房價漲翻倍 早買少30年奮鬥

海軍直升機墜毀4軍官受傷 命危機工長裝葉克膜搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騙岳父幫清債務辦假離婚 科技男弄假成真還被判刑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

從事科技業的簡姓男子為了清償家中債務，與妻子共謀假離婚，好讓原本就反對2人在一起的岳父替女還債，未料手續辦完後，妻子竟無意再結婚。他不甘事情弄假成真，跑到派出所提告妻子偽造文書，結果妻子獲緩起訴，自己則因共犯身分被桃園地院判刑。

簡男因為假離婚，涉犯行使偽造私文書罪，去年10月被桃園地院判處有期徒刑2月，得易科罰金。但他不服，上訴後，原判決撤銷，依同一罪改判有期徒刑1月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間須支付公庫2萬元。全案不得上訴。

檢警調查，簡男希望岳父幫忙清償，但岳父一開始就反對2人婚事，無意幫忙，所以才與妻子合演假離婚戲碼，希望岳父護女心切而出手相助，計畫等錢還完再辦一次登記。

去年1月7日，簡男備妥離婚協議書，由妻子在證人欄位偽造兒子及同事簽名（獲緩起訴處分），並至戶政事務所辦完一切手續，但數日之後想再辦登記，妻子卻不願意，一氣之下，同年1月18日跑到派出所自揭犯行，控訴妻子偽造文書。

案發後，簡男坦承不諱，桃園地檢署聲請簡易判決，一審被桃園地院依行使偽造私文書罪判處2月徒刑，但他不服，上訴後才獲改判。

法院認為，簡男在警詢時曾說「離婚協議書只是要讓她爸以為我們離婚了，但實際上我們之後還會再結一次婚，所以我先簽署了」等語，也承認持文件到戶政事務所辦離婚，其自揭犯行應符合自首要件，因此予以減刑。

法院表示，簡男犯行有害戶政機關對戶籍管理的正確性，但念及他自述職業是科技業，家庭經濟小康，無刑案前科紀錄，且犯後始終坦承，經此事件應知所警惕，無再犯之虞，因此宣告緩刑2年，另須支付公庫2萬元以茲懲戒。

簡姓男子積欠債務想靠原本就不看好他的岳父幫忙清償，與妻子合演假離婚戲碼，未料弄假成真，自己還被法院判刑。示意圖／Ingimage
簡姓男子積欠債務想靠原本就不看好他的岳父幫忙清償，與妻子合演假離婚戲碼，未料弄假成真，自己還被法院判刑。示意圖／Ingimage

離婚 桃園 偽造文書

延伸閱讀

被從大腿被一路往上舔 妙齡女酒醉遭撿屍

梅開四度緣盡 紐時：媒體大亨梅鐸正與超模妻離婚

台東議員林威志詐助理費定讞 將解職由劉秋美遞補

婚外情曝光被甩 他修圖改身分證「偽單身」死死糾纏

相關新聞

槍殺天道盟前分會長 槍手一審遭判19年6月徒刑

男子蔡易昇涉嫌槍殺天道盟濟公會八里分會前會長林文章，士林地檢日前依槍砲、殺人罪嫌起訴，經審理，士林地院今早宣判，判蔡19...

林益世收賄6300萬貪汙爭議 提案最高法院大法庭審理

國民黨前立委林益世12年前收受6300萬元，協助地勇公司負責人陳啟祥獲得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約，林因財...

政院拍板！吸毒開車就有罪 最重關3年

行政院會今天通過刑法第185條之3修正草案，駕駛動力交通工具者，如有施用毒品行為，其尿液經檢驗判定陽性就構成刑責。最重可...

紅富海吸金案拍賣8月又要來了 珍貴雞血石登場

「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價前2波拍賣受到熱烈討論，法務部行政執行署新竹分署獲苗栗地方檢察署囑託，將於8...

「抹紅」陳筱諭被判4月 賴惠員和解後請求法官無罪宣判

台南市民進黨立委賴惠員2019年在電視影射，參加立委補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」，一審認定意圖使人不當選而...

男確診居隔竟還酒駕騎車外出 攔查警嚇傻 幸快篩陰

謝姓男子確診新冠肺炎居家隔離中，14日晚間騎機車外出，在中埔鄉台18線阿里山公路18.7公里，遭員警攔查，酒測超過0.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。