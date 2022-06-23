騙岳父幫清債務辦假離婚 科技男弄假成真還被判刑

從事科技業的簡姓男子為了清償家中債務，與妻子共謀假離婚，好讓原本就反對2人在一起的岳父替女還債，未料手續辦完後，妻子竟無意再結婚。他不甘事情弄假成真，跑到派出所提告妻子偽造文書，結果妻子獲緩起訴，自己則因共犯身分被桃園地院判刑。

簡男因為假離婚，涉犯行使偽造私文書罪，去年10月被桃園地院判處有期徒刑2月，得易科罰金。但他不服，上訴後，原判決撤銷，依同一罪改判有期徒刑1月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間須支付公庫2萬元。全案不得上訴。

檢警調查，簡男希望岳父幫忙清償，但岳父一開始就反對2人婚事，無意幫忙，所以才與妻子合演假離婚戲碼，希望岳父護女心切而出手相助，計畫等錢還完再辦一次登記。

去年1月7日，簡男備妥離婚協議書，由妻子在證人欄位偽造兒子及同事簽名（獲緩起訴處分），並至戶政事務所辦完一切手續，但數日之後想再辦登記，妻子卻不願意，一氣之下，同年1月18日跑到派出所自揭犯行，控訴妻子偽造文書。

案發後，簡男坦承不諱，桃園地檢署聲請簡易判決，一審被桃園地院依行使偽造私文書罪判處2月徒刑，但他不服，上訴後才獲改判。

法院認為，簡男在警詢時曾說「離婚協議書只是要讓她爸以為我們離婚了，但實際上我們之後還會再結一次婚，所以我先簽署了」等語，也承認持文件到戶政事務所辦離婚，其自揭犯行應符合自首要件，因此予以減刑。